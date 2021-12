COVID oblige, les Bulls font revenir Stanley Johnson : passer de DeMar DeRozan à un mec de G League, ça risque de piquer un peu

Les Bulls surfent sur une bonne dynamique en ce moment et sont aujourd’hui deuxièmes de la Conférence Est, mais les absences s’accumulent du côté de Chicago. Alors qu’un nouveau membre de l’effectif vient de rejoindre le protocole COVID, les Taureaux ont décidé de faire revenir Stanley Johnson.

On dit « revenir » car Stanley est déjà passé par la Windy City il y a quelques mois. Pour rappel, il avait été signé début septembre pour participer au camp d’entraînement et à la prépa des Bulls, avant de se faire jeter à l’aube de la saison régulière. Quasiment deux mois plus tard, l’ailier de 25 piges a donc une nouvelle opportunité à Chicago, comme l’indique Shams Charania de The Athletic. Une nouvelle opportunité qui est évidemment liée à la vague COVID qui frappe aujourd’hui l’équipe de la ville des vents. DeMar DeRozan, Javonte Green et Coby White sont dans le protocole sanitaire de la NBA depuis plusieurs jours et ce mercredi, c’est le sniper Matt Thomas qui est allé rejoindre tout ce beau monde. Et comme si ça ne suffisait pas, mister Alex Caruso est lui out toute la semaine à cause d’un bobo aux ischios, sans oublier évidemment l’absence longue durée de Pat Williams. Ça fait beaucoup, vraiment beaucoup pour une seule et même équipe, et les Bulls sont ainsi allés piocher en G League où évoluait Stanley Johnson ces derniers temps, sous le maillot des South Bay Lakers.

The Bulls now have four players in COVID-19 health and safety protocols — guard Matt Thomas is expected to miss several games, sources said. Thomas joins DeMar DeRozan, Coby White and Javonte Green in protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 8, 2021

The Chicago Bulls are signing forward Stanley Johnson out of NBA G League’s South Bay Lakers via hardship exemption, sources tell @TheAthletic @Stadium. Johnson went to training camp with the Bulls. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 8, 2021

Stanley Johnson a l’avantage de connaître un peu la maison. En l’espace de cinq semaines passées à Chicago, il a pu jouer quatre matchs de présaison aux côtés de Zach LaVine, DeMar DeRozan et Cie, et connaît ainsi un peu les principes de jeu du coach Billy Donovan. Une présaison dans laquelle l’ailier d’1m98 et 110 kilos a tourné à des stats pharaoniques de 3,3 points et 2,5 rebonds de moyenne en 10 minutes par soir. Vous l’avez compris, Stanley ne va rien révolutionner dans la Windy City mais les Bulls ont aujourd’hui besoin d’hommes pour compléter leur rotation sur le court terme, et Johnson coche quelques cases. La saison dernière, Stanley avait notamment réussi à trouver un petit rôle chez les Raptors avec 61 matchs joués dont 13 comme titulaire et plus de 16 minutes de moyenne. Bon, faut pas trop compter sur lui en attaque hein, mais il peut apporter deux-trois trucs en défense (polyvalence, impact physique intéressant) pouvant toujours servir à son équipe. Enfin, pour la petite anecdote, sachez que c’est contre Chicago que Johnson a réalisé son career-high au scoring, avec 35 points inscrits le 13 mai dernier. Encore aujourd’hui, on se demande comme cela a pu arriver…

Stanley Johnson est de retour aux Bulls. Probablement pour pas très longtemps mais ça reste une petite opportunité pour celui qui n’avait pas réussi à intégrer l’effectif final de Chicago avant la reprise de la saison NBA 2021-22. Comme quoi, le COVID, ça profite aussi à certains…

