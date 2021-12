Damian Lillard pourrait faire son retour dimanche face aux Wolves : une petite injection de cortisone et ça repart ?

Éloigné des terrains depuis quatre matchs, Damian Lillard ne peut rien faire d’autre que regarder son équipe de Portland s’écrouler en ce moment. Mais le sniper de l’Oregon pourrait bientôt faire son retour si l’on en croit les dernières news.

Bientôt, c’est-à-dire ? D’après Chris Haynes de Yahoo Sports, un retour de Lillard pour le match de dimanche opposant les Blazers aux Timberwolves est du domaine du possible. La star de Portland – gêné par un bobo bien relou aux abdos – a récemment eu droit à une injection de cortisone pour calmer la douleur, qui aurait été particulièrement forte ces derniers temps. Il sera réévalué vendredi pour voir s’il peut effectivement retrouver les parquets au cours du week-end. Pour rappel, au tout début du mois de décembre, une IRM avait révélé une tendinopathie sur la partie basse de la ceinture abdominale, provoquant un arrêt maladie d’une dizaine de jours minimum pour Dame. Une semaine plus tard, c’est encourageant de voir que son absence devrait bientôt prendre fin, même si on a l’impression que c’est quand même surtout une solution sur le court terme. On n’a pas fait médecine mais il ne serait pas étonnant que la douleur revienne par la suite. La solution sur le long terme dans ce genre de cas serait probablement une opération, mais qui dit opération dit absence longue durée. Et ça, ça ne fait probablement pas partie des projets de Lillard aujourd’hui. Selon Sean Highkin de Bleacher Report, il n’y aurait eu aucune discussion concernant un potentiel passage sur le billard de Dame.

Une solution sur le court terme donc, afin d’aider les Blazers à stopper leur terrible dynamique actuelle. Les bruits de couloir concernant Dame, le récent renvoi du GM Neil Olshey, les reports de tension entre le coach Chauncey Billups et les joueurs… bref c’est un peu le bordel et ça se voit sur le terrain, où les Blazers ne voient plus vraiment le jour. Portland, c’est tout simplement six défaites en sept matchs (bilan global de 11-14) avec une défense toujours en mode portes ouvertes (30e en NBA, 112,9 points encaissés pour 100 possessions). Et depuis l’absence de Dame, les Blazers enchaînent carrément les humiliations devant leur propre public : -31 contre les Spurs, -28 contre les Celtics, et -12 contre les Clippers. Moche, très très moche. Lillard n’est d’ailleurs pas le seul joueur à l’infirmerie aujourd’hui puisque C.J. McCollum vient de le rejoindre, tandis qu’Anfernee Simons et Nassir Little ont respectivement raté les deux et quatre derniers matchs des Blazers. Vous l’avez compris, rien ne va dans l’Oregon actuellement et Dame D.O.L.L.A. espère sans doute inverser la tendance à son retour. Maintenant que la douleur est calmée, peut-être que Lillard va pouvoir retrouver un niveau plus en adéquation avec celui qu’il avait l’habitude de nous montrer avant cette campagne 2021-22, où l’ami Dame galère quand même pas mal : 21,5 points et 7,8 assists de moyenne à moins de 40% au tir dont 30% du parking, c’est bien loin de ses standards de MVP.

Damian Lillard va rater un cinquième match consécutif ce soir face aux Warriors mais pourrait être de retour dès dimanche. Enfin une bonne nouvelle pour la fanbase des Blazers, qui souffre quand même pas mal actuellement. Allez, courage les mecs, ça pourrait aller mieux ce week-end (ou pas).

