On commence à être perdus au niveau des fuseaux horaires, et à chaque fois qu’on ose demander l’heure, une seule réponse : “It’s DAME TIIIME !”. Boarf, ça doit vouloir dire qu’il est l’heure d’aller se coucher dans l’Oregon. En tout cas c’est ce qu’a dit Damian Lillard aux Wolves hier soir, avant de les renvoyer dans leur tanière.

Bon bon bon… si vous vous demandiez encore à quel niveau reviendrait Damian Lillard après sa dernière blessure, la question est vite répondue, comme dirait l’autre. Damien est clairement reparti comme au tout début de saison, à savoir à un niveau MVP. Après un énorme match du Sub Zero face aux Nuggets (mais si, vous vous souvenez, c’est le match où vous aviez pick Anfernee Simons en TTFL !), l’horloger attitré de l’Oregon a tabassé les loups du Minnesota à deux reprises, permettant aux Blazers de conserver leur place dans le top 6 de l’Ouest. Cette nuit, pour l’acte deux de cette humiliation confrontation, Portland a décidé de ne laisser aucune chance aux louveteaux (133-112), et Dame était chaud bouillant (ou froid comme la glace, c’est vous qui voyez).

Damian Lillard, c’est toi qui joue à 2K avec un joueur à l’insigne “Portée Infinie Hall of Fame”, mais en vrai. Dame D.O.L.L.A. a sali les Wolves, et égale son record – en carrière – et celui des Blazers – de 3-points inscrits dans un match avec 11 bombinettes du parking pour 38 points au total. Et ici pas de doute quand à un éventuel pied sur la ligne (coucou KD), Dame a préféré prendre ses précautions et respecter une distance Covid avec l’arc, en ne shootant qu’à 10 mètres. Un grand malade on vous dit. Depuis son retour de blessure, Damien a donc tiré à 28/55 du parking, en quatre matchs. COMBIEN ? Oui oui, 28/55 en quatre matchs, soit 7/14 en moyenne. Et lors des trois derniers matchs, on part sur un petit 38 points de moyenne en détente. Hâte de voir les 16 flèches envoyées du logo demain soir à San Antonio, alors rendez-vous demain soir pour la suite ?