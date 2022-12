Après un début d’exercice extrêmement compliqué dans le prolongement d’une saison 2021-22 blanche, la superstar des Clippers Kawhi Leonard a signé une performance solide à 25 points lors de la victoire des siens (113-93) à domicile face à Boston. Quelque peu rouillée après être restée au garage pendant des mois, la machine est-elle désormais enfin lancée ?

“ALORS PEUT-ÊTRE !!! ALORS PEUT-ÊTRE !!!” aurait crié Patrick Montel. “IL REVIENT” aurait titré L’ÉQUIPE. “Guess who’s back… Back again” aurait dit Eminem.

Car oui, cette fois c’est peut-être bien la bonne. Après un début d’exercice dans la lignée de ses derniers mois de galère (20 matches ratés, seulement 11 petits points de moyenne avant la rencontre d’hier soir), Kawhi Leonard a enfin rendu une copie à la hauteur de ses standards. 25 points pour le double MVP des Finales donc, mais surtout des pourcentages dignes de Zion Williamson (10/12 au tir, 2/3 from downtown) pour mettre à l’amende les Boston Celtics, finalistes sortants et premiers de la Conférence Est. Certes, l’ancien Raptor paraît aujourd’hui un peu rouillé, plus – ou simplement pas encore ? – aussi smooth qu’il ne le fut à son meilleur niveau (Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo s’en souviennent bien). Mais malgré cette relative perte de fluidité dans ses mouvements, le double DPOY aura néanmoins impressionné par son efficacité. À propos de défense d’ailleurs, le fun guy a là encore repris les bonnes habitudes, puisqu’au sein d’une escouade des Voiliers solide en la matière (cinquième équipe de la Ligue au defensive rating cette saison), il a contribué à mettre l’attaque des C’s en difficulté dans une rencontre lors de laquelle lui et son collègue Paul George auront clairement pris le dessus sur leur vis-à-vis verts Jayson Tatum et Jaylen Brown. Actuellement septièmes de la Conférence Ouest mais à portée de lance-pierre du top 6, les Clippers pourraient bien se mettre à rêver plus grand si Kawhi parvient à continuer sur sa lancée, aux côtés d’un PG 13 qui a déjà trouvé son rythme de croisière, et d’un Ivica Zubac capable de se transformer en prime DeMarcus Cousins le temps d’un soir.

Voilà une performance très encourageante réalisée par Kawhi Leonard la nuit dernière. Coup d’épée dans l’eau ou véritable déclic ? La deuxième option pourrait bousculer le visage non seulement des Clips, mais peut-être bien de la Conférence Ouest toute entière.