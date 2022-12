Desmond Bane out pour un long moment, Ja Morant reposé pour un problème de cuisse… aucun problème pour JJJ. Il n’a pas que les highlights dans la vie, il y a les stats, aussi, ça sonne comme une chanson de Franky Vincent mais c’est une réalité pour Jaren Jackson Jr, qui enchaîne les masterclass défensives depuis son retour de blessure.

La dernière victime en date ? Atlanta et sa volière de jeunes faucons, venue à Memphis en back-to-back après l’incroyable win face à Chicago. Mais si les absences peuvent handicaper le succès des Grizzlies, pour les Hawks on peut clairement parler d’hécatombe : Trae Young ? Out. Dejounte Murray ? Out. Clint Capela, John Collins, Bogdan Bogdanovic ? Tous out également. Compliqué de jouer dans ces conditions. Personne pour prendre les commandes au scoring, et surtout personne pour passer la muraille posée dans la raquette de Memphis.

23 minutes et 36 secondes sur le parquet, c’est donc tout ce qu’il aura fallu à JJJ pour égaler le record de blocks de sa franchise avec huit crêpes. Le Block Panther était partout : sur son vis-à-vis direct, en second rideau ou sur un switch après un écran, Jaren Jackson Jr. a acheté des immeubles dans la tête de tous les joueurs des Hawks. Résultat : une large victoire des Grizzlies, 128-103, avec un Tyus Jones une nouvelle fois impeccable au playmaking (22 points et 11 assists pour le meneur de poche).

Le talent du triple J en protection de cercle ne date pas d’hier. Meilleur contreur de la ligue la saison dernière avec 2,3 rejections par match, ses qualités défensives lui avaient déjà permis de terminer 5e dans la course au titre de Défenseur de l’Année. Cette saison, si le peu de matchs joués (10) par le jeune intérieur ne lui permet pas encore de voir ses stats comptabilisées dans les classements, son nombre de blocks par match (3,2) dépasse pourtant celui de l’actuel leader de la Ligue dans la catégorie, Brook Lopez (2,9). En seulement 10 rencontres, JJJ signe ainsi son quatrième match à 5 contres ou plus. Si l’intérieur de la fantastique draft 2018 parvient à maintenir ce niveau défensif tout au long de la saison, si les blessures l’épargnent pour le reste de l’exercice 2022-23, et si Memphis se maintient également dans les hauteurs de la Conférence Ouest, Jaren Jackson Jr pourrait bien se poser comme le concurrent le plus légitime à OG Anunoby pour le titre de DPOY.