Si la NBA a comme d’habitude offert son lot de highlights et de scénarios à suspense cette nuit, un autre match a également retenu l’attention aux States. Un match de… lycée, où les fistons de LeBron James et Carmelo Anthony – Bronny et Kiyan – se sont affrontés devant les caméras d’ESPN. Un moment à part pour le King et Melo.

En février 2002, les jeunes phénomènes LeBron James et Carmelo Anthony (alors au lycée, respectivement à St. Vincent-St. Mary et Oak Hill) s’affrontaient dans le New Jersey devant pas moins de 11 000 personnes. 20 ans plus tard, c’était donc au tour de Bronny et Kiyan.

Devant les yeux de leur papa (et de leur maman), mais aussi de Scottie Pippen ou encore de… Kim et Khloe Kardashian, les deux gamins ont chacun montré leur talent du côté de Chatsworth en Californie. 12 points – 6 rebonds – 3 passes pour Bronny James, 8 points au total pour Kiyan Anthony, avec au final une victoire pour Sierra Canyon (l’équipe de Bronny) 62-51 face à Christ the King.

The James & Anthony family at the Christ the King vs. Sierra Canyon game tonight. Basketball royalty 🐐 pic.twitter.com/CVETYIDfSy — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) December 13, 2022

Quelques highlights de Bronny James

Bronny goes coast to coast for a lefty finish 🤩@0BronnyJames @SCanyonSports pic.twitter.com/IHxH2lSEuJ — SportsCenter NEXT (@SCNext) December 13, 2022

Quelques highlights de Kiyan Anthony

Kiyan Anthony 3ball. He’s got 8pts. Sierra Canyon’s lead now 55-45 with three minutes to play. pic.twitter.com/ceZlHEUiwi — Tarek Fattal (@Tarek_Fattal) December 13, 2022

Kiyan Anthony gets the offensive board and the and-1 to put Christ the King within single digits 💪@kiyananthony @ctkroyals pic.twitter.com/LJO8BQnoSX — SportsCenter NEXT (@SCNext) December 13, 2022

Kiyan Anthony gets on the board with a smooth outside shot 💯@kiyananthony @ctkroyals pic.twitter.com/FPcFriEYby — SportsCenter NEXT (@SCNext) December 13, 2022

Pas de doute, ce match représente un grand moment pour Bronny James et Kiyan Anthony au vu de la hype qui entourait la rencontre, mais sans doute encore plus pour les darons LeBron et Melo, potes depuis deux décennies maintenant.