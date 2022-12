La nuit de NBA est terminée, il est donc l’heure de lancer sa journée. Et pour bien la commencer ? Rien ne vaut un bon petit résumé, avec toutes les infos et un bon café !

# Les résultats de la nuit en NBA

Pacers – Heat : 82-87 (stats)

: 82-87 (stats) Wizards – Nets : 100-112 (stats)

: 100-112 (stats) Grizzlies – Hawks : 128-103 (stats)

– Hawks : 128-103 (stats) Mavericks – Thunder : 121-114 (stats)

– Thunder : 121-114 (stats) Spurs – Cavaliers : 112-111 (stats)

– Cavaliers : 112-111 (stats) Blazers – Wolves : 133-112 (stats)

– Wolves : 133-112 (stats) Clippers – Celtics : 113-93 (stats)

# Ce qu’il faut retenir de la nuit

Le Heat a gagné, sans vraiment jouer le meilleur basket de sa vie. Mais le Heat a gagné, c’est déjà ça.

Tyrese Haliburton en a chié comme jaja (0/9 au tir).

Kevin Durant et Kyrie Irving sur un terrain de basket, c’est quand même du petit lait.

Les Grizzlies, privés de Ja Morant, se sont imposés face aux Hawks, privés des 25 meilleurs joueurs de la ville.

Gros duel entre Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, SGA gagne 42-38 mais ce sont les Mavs qui s’imposent.

Troisième victoire de suite pour les Spurs grâce à un contre sauvage de Keldon Johnson dans le clutch.

Damian Lillard a égalé son record en carrière avec 11 paniers à 3-points face aux Wolves.

Kawhi Leonard et Paul George ont remporté leur duel face à Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Et Kawhi Leonard a rappelé à quel point la vie était facile quand on a des mains qui chaussent du 58.

# Quelques highlights de la nuit en NBA

Il est trop trop smooth c’est d’une douceur on devrait pas avoir ça balle en main.pic.twitter.com/CMkQbrPf1w — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 13, 2022

JJJ with the left 💥 ATL – MEM live now on @NBATV & the NBA App

🏀 https://t.co/WjxYAo0Ivs pic.twitter.com/IMmDzDrMUA — NBA (@NBA) December 13, 2022

Spida swinging through for the 🔨 Catch all the best action from tonight on NBA CrunchTime in the NBA App

🏀 https://t.co/l0hlhl4QYK pic.twitter.com/S605InbB5i — NBA (@NBA) December 13, 2022

🔥 Dame is ON FIRE from deep tonight 🔥 He finishes the first half with 8 3PM! MIN – POR, Halftime on the NBA App

📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/INAEZLqTY7 — NBA (@NBA) December 13, 2022

👌 Dame Lillard has 11 3PM and we’re still in Q3! 🤯 36 PTS and counting… it’s Dame Time on the NBA App

📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/YL3Msp5iak — NBA (@NBA) December 13, 2022

# Le best pick de la nuit en TTFL

Best picks en #TTFL cette nuit : – Shai Gilgeous-Alexander : 66 pts

– Luka Doncic : 56 pts

– Kevin Durant : 54 pts#NBA pic.twitter.com/WN5yJ48yiN — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) December 13, 2022

# Le Top 10 de la nuit, juste ici

# Les classements NBA

# Les rencontres de la prochaine nuit en NBA :