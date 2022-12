En déplacement à Washington ce lundi soir, les Nets ont fait ce qu’ils font particulièrement bien ces derniers temps : tabasser les plus petites équipes. Derrière les 30 points de Kevin Durant et les 24 points de Kyrie Irving, la franchise de Brooklyn a remporté son 8ème match sur les 9 derniers joués. Y’a du progrès.

Elle semble bien lointaine, cette période de fin-octobre.

Beh oui, souvenez-vous, quand chaque match des Nets était sujet à une discussion nationale, quand Steve Nash était à la tête du groupe, et quand Brooklyn démarrait la saison avec 6 défaites en 8 matchs. C’était la crise, sur comme en dehors des terrains, et on se demandait comment Sean Marks allait nous faire sortir son paquebot de la boue.

Six semaines plus tard, nous y sommes.

Les Nets ont battu les Wizards cette nuit (112-100), et Brooklyn a ses yeux rivés sur le podium de la Conférence Est.

Dans le rétro, les Sixers, les Raptors, les Pacers, les Hawks, les Knicks et compagnie. Alors que la campagne se lançait dans les pires conditions possibles, Kyrie et ses potes vont peut-être aborder Noël avec le meilleur cadeau possible, c’est-à-dire un beau momentum collectif, une remontée au classement et des perspectives prometteuses pour 2023. Qui aurait pu l’affirmer il y a un mois ?

Ce lundi, c’est donc Kyle Kyzma et sa clique qui ont pris tarif, par une équipe de Brooklyn qui a eu tendance à faire le show chez eux.

Il est trop trop smooth c’est d’une douceur on devrait pas avoir ça balle en main.pic.twitter.com/CMkQbrPf1w — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 13, 2022

La dernière fois, c’est Kevin Durant qui faisait danser Daniel Gafford, cette fois c’est Kyrie qui a distribué les sauces.

Faisant lever la foule de Washington grâce à ses moves d’une rare douceur, entre crossovers, finitions main gauche et tirs avec la faute, Irving était – comme on dit là-bas – in his bag.

Le meneur a pu compter sur un KD létal qui aime retourner dans sa région, mais aussi sur un Yuta Watanabe très polyvalent notamment en défense. La bonne entrée de TJ Warren (13 points en sortie de banc) a elle aussi fait du bien, et il n’aura pas fallu se faire de frayeur pour quitter la capitale avec une victoire. Il s’agit de la 8ème en 9 matchs pour les Nets, hormis leur faux pas logique contre Boston c’est un sans-faute pour Joe Harris et sa bande.

Ce qui est intéressant de noter ? C’est que ces Nets vont pouvoir ponctuer leur récente bonne forme avec deux matchs à Toronto et Detroit, avant de rentrer à la maison avec 2 affiches monumentales à domicile : Golden State, puis Milwaukee la veille de Noël. Sachant que l’enchaînement sera à Cleveland puis Atlanta, autant dire que la fin d’année 2022 sera à surveiller de très près pour KD et ses potes qui sont en ce moment exactement où ils doivent être.

Dans le haut de la Conférence Est, loin des tabloïds, et proches d’un basket collectif.

On profite, on profite, avant que ça ne change d’ici quelques semaines…