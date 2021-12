Programme NBA : 13 matchs entre 1h et 7h du mat’ et hashtag Mercredi Panzani, ça risque d’être légendaire

Dans la composition XXL de ce soir, la Conférence Est sort ses plus belles affiches malgré quelques absences majeures : Hornets – Sixers, Cavaliers – Bulls et Heat – Bucks. Plutôt excitant, alors que la fin de soirée sera marquée par Stephen Curry qui va continuer de se rapprocher (dépasser ?) du record de Ray Allen. Bref, la programmation de ce soir est aux antipodes de celle d’hier et comme souvent, les menus bien fat sont accompagnés d’un allez café !

#LE PROGRAMME DU MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021

1h : Hornets – Sixers

1h : Cavaliers – Bulls

1h : Pacers – Knicks

1h : Pistons – Wizards

1h30 : Heat – Bucks

1h30 : Raptors – Thunder

2h : Timberwolves – Jazz

2h : Grizzlies – Mavericks (sur beIN Sports 4)

2h : Rockets – Nets

2h : Pelicans – Nuggets

4h : Kings – Magic

4h : Warriors – Trail Blazers

4h30 : Clippers – Celtics (sur beIN Sports 5)

​​#LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Cavaliers – Bulls (1h) : Les Cavaliers ne cessent d’impressionner cette saison et quand une équipe aussi prometteuse affronte l’une des formations les plus spectaculaires du moment (les Bulls), le match vaut un vrai coup d’œil. La tâche ne sera pas facile pour les Cavs car Chicago colle Brooklyn au sommet de la Conférence Est. Mais avec une victoire, Cleveland pourrait consolider sa place dans le Top 8 et pourquoi pas profiter des absences du côté de son rival direct au classement (Charlotte) pour gagner au moins une place de plus. La marche est haute mais pas impossible à gravir pour les Cavaliers, qui peuvent se montrer très embêtants pour les gros à travers la taille et l’agressivité qu’ils sont capables d’apporter dans le secteur intérieur. De plus, les Bulls doivent faire avec plusieurs absents, dont DeMar DeRozan et Alex Caruso. Un vrai coup à jouer donc pour les hommes de J.B. Bickerstaff.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Hornets sont toujours perturbés par une vague d’indisponibilités liée au COVID. Ils sont cependant parvenus à embêter les Sixers dans leur dernière confrontation, s’inclinant de peu contre un Joel Embiid titanesque.

Les Grizzlies continuent à enchaîner sans Ja Morant avec un bilan parfait de 5-0. Parmi leurs victimes, il y a déjà Dallas. Arriveront-ils à répéter le résultat sachant que Luka Doncic est incertain ?

Les Wolves sont assez plaisants à voir jouer dans leurs meilleurs jours. Et contre le Jazz, le challenge sera de taille mais cela n’exclut pas un éventuel poster d’Ant-Man. Fais gaffe Rudy.

James Harden fait son deuxième retour au Toyota Center et cette fois, les places ne seront pas limitées. Certains auront donc tout le loisir de lui montrer à quel point son départ est mal passé à Houston.

Côté Blazers, Damian Lillard est out tout comme C.J. McCollum, pas top pour affronter des Warriors en mode rouleau compresseur. Et plus les matchs passent, plus Stephen Curry se rapproche du record de Ray Allen. 16, encore 16 !

Un face-à-face entre Jayson Tatum et Paul George en fin de programme peut avoir son charme. On parle de deux des joueurs les plus esthétiques de la Ligue, particulièrement quand ils sont dans un bon soir.

Le Heat se souvient sans aucun doute du sweep au premier tour des Playoffs 2021. Entre-temps, les Floridiens ont étoffé leur effectif et sont prêts à prendre leur revanche. Petit soucis cependant, Jimmy Butler et Bam Adebayo sont out…

La soirée d’hier a été assez calme et cela a permis de se concentrer sur un classique de la NBA Lakers – Celtics. Mais ce soir, l’endurance de chacun sera mise à l’épreuve avec 13 matchs dont plusieurs belles affiches. La sélection sera dure.