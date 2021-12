Programme NBA : Stephen Curry face aux Sixers, la dernière fois qu’il a joué à Philly il a planté dix 3-points (on dit ça, on dit rien)

Bonsoir bonsoir, c’est l’heure du programme de ce samedi, un programme qui commence tôt avec un Clippers – Magic qui fait rêver dès 21h30. Mais évidemment, on aura tous les yeux rivés sur le Sixers – Warriors en plein milieu de la nuit, car il paraît que Stephen Curry pourrait bien réaliser quelque chose d’historique.

_____

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

21h30 : Clippers – Magic (sur beIN Sports 2)

Clippers – Magic (sur beIN Sports 2) 1h : Wizards – Jazz

Wizards – Jazz 2h : Cavaliers – Kings

Cavaliers – Kings 2h : Heat – Bulls (sur beIN Sports 4)

Heat – Bulls (sur beIN Sports 4) 2h : Grizzlies – Rockets

Grizzlies – Rockets 2h30 : Sixers – Warriors

Sixers – Warriors 2h30 : Spurs – Nuggets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Sixers – Warriors (4h) : dix 3-points. Il manque dix 3-points à Stephen Curry pour prendre la première place all-time de Ray Allen pour le plus grand nombre de tirs primés inscrits en carrière. Est-ce que Steph va faire tomber le record face à son frère Seth ? Franchement l’image serait incroyable mais les Sixers vont évidemment tout faire pour éviter d’être du mauvais côté de l’histoire. Mauvaise nouvelle cependant pour eux, la dernière fois que Steph est venu visiter le Wells Fargo Center, il a planté exactement… dix tirs du parking. Tiens tiens tiens. On s’en rappelle encore, c’était le 19 avril dernier avec un énorme carton à 49 pions, avec 10 banderilles de loin sur 17 tentatives. Donc clairement, faudra pas faire les étonnés si jamais le record tombe ce soir. Vous êtes prévenus !

Le petit flashback de cette perf, c’est par ici pour les intéressés

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Washington – Utah, pas mal comme affiche pour s’échauffer avant le main event. Surtout avec un Jazz chaud comme la braise en ce moment.

Heat – Bulls, c’est une belle affiche quand il y a tout le monde. Mais quand vous enlevez Jimmy Butler, Bam Adebayo, DeMar DeRozan et Alex Caruso, un peu moins.

Grizzlies – Rockets, duel entre deux équipes en forme (et ce n’est pas une blague). Pour les fans du Grit & Grind, sachez que Zach Randolph va voir son maillot monter au plafond de la salle de Memphis. Le premier maillot retiré de l’histoire des Grizzlies !

Spurs – Nuggets, ce match que personne ne va regarder…

_____

Sept affiches, un retrait de maillot, et potentiellement un record all-time signé Stephen Curry. Vous l’avez compris, ce n’est pas non plus cette nuit que vous pourrez dormir. Allez, café !