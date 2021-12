Stephen Curry, un nouveau record à venir mais surtout des limites à repousser : peut-il exploser la barre des… 4 000 tirs à 3-points ?

Plus les minutes passent, plus Stephen Curry se rapproche du record all-time de tirs à 3-points marqués en carrière, toujours détenu par le légendaire Ray Allen. Il ne lui en manque que dix et ce n’est donc plus qu’une question de temps avant qu’il prenne la première place. Pas trop de suspense à ce niveau-là donc, par contre on a voulu se poser deux minutes pour essayer de répondre à cette question existentielle : Steph Curry, il peut monter jusqu’où en fait ?

2 964. Voilà le total actuel du Splash Brother. C’est neuf de moins que Ray Allen, mais la grande différence se situe surtout dans le nombre de matchs nécessaires pour y arriver. Ray Ray a eu besoin de 1 300 rencontres pour atteindre son total de 2 973. Steph ? 786. Oui, 786, c’est-à-dire 514 matchs de moins que l’ancien sniper surnommé Jesus. Dit comme ça, cela n’a absolument aucun sens et pourtant, c’est bien la réalité. Allen le dit lui-même, « Steph évolue à son propre niveau », un peu dans un univers à part, lui qui détient déjà une multitude de records dans la discipline du 3-points. Ce soir ou dans les jours à venir, Stephen Curry va donc en établir un nouveau – sans doute le plus prestigieux – mais au final, ce n’est qu’une étape supplémentaire dans son parcours incroyable vers les sommets. Une étape forcément symbolique et qui mérite évidemment d’être célébrée comme il se doit car ce n’est pas tous les jours qu’un mec prend la première place all-time d’une catégorie statistique. Sauf que dans quelques années, Curry regardera probablement en arrière et ne verra même plus Allen dans le rétro tellement il aura creusé l’écart sur ce dernier.

Aujourd’hui âgé de 33 ans, sous contrat avec les Warriors au moins jusqu’en 2026, Stephen Curry est dans son prime et rien n’indique qu’il va en sortir demain. Au contraire, il est plutôt parti pour remporter un nouveau titre de MVP, lui qui est sur le plus gros rythme de sa carrière au niveau du nombre de 3-points marqués par rencontre. Sur les 24 premiers matchs de la saison, il en est à 132 tirs primés, à savoir une moyenne de… 5,5 banderilles par soir. C’est simple, il est parti pour exploser son propre record personnel pour le plus grand nombre de 3-points inscrits en une saison. Il est le seul joueur de l’histoire à avoir atteint la barre des 400 (402 en 2015-16), cette année il pourrait carrément atteindre celle des 450. Bref, tout ça pour dire que son total en carrière monte à vitesse grand V et si ça continue comme ça, c’est véritablement la barre des… 4 000 tirs à 3-points qu’il pourrait atteindre un jour. De plus, comme le dit son papa Dell, également grand sniper en son temps, Curry continuera sans doute à planter de loin même quand il n’évoluera plus à son top niveau. « N’oubliez pas, il a plusieurs années devant lui pour pousser ce record. Et le shoot, c’est la dernière chose qui disparaît. Il pourra toujours continuer à shooter même quand ses skills vont commencer à diminuer. » Pas faux. Interrogé sur le sujet, Steph n’a en tout cas pas voulu trop s’avancer. Sans doute parce qu’il ne connaît pas de limites (via NBA.com).

« Qui sait ? Je peux vous dire que c’est plus dur de rester à ce niveau que d’y arriver. […] J’ai cette petite insécurité en moi, je sais que je suis bon, que j’ai réalisé beaucoup de grandes choses et que je continue à repousser les limites, mais quand la saison commence il faut tout recommencer. J’ai encore beaucoup d’années devant moi donc je ne sais pas quel sera le nombre final. Cela demandera beaucoup à celui qui voudra le battre [le record, ndlr.] mais ce n’est pas infaisable. »

Effectivement, cela demandera beaucoup à celui qui tentera de le chercher. Imaginons que Steph tourne autour des 350 tirs à 3-points – en gros sa moyenne par saison durant ses années calibre MVP – pendant encore trois saisons, il atteindra alors la barre incroyable des 4 000 tirs primés en carrière d’ici 2025. Et même s’il évolue sur un rythme moins élevé pour une raison ou pour une autre (âge, bobos…), y’a quand même de bonnes chances pour qu’il y arrive un jour. Comme le dit Dell, le shoot c’est comme le vélo, ça ne se perd pas comme ça et puis Steph semble dans la forme de sa vie donc on le voit bien jouer encore un petit bout de temps. De quoi rendre son futur record tout simplement inatteignable, même si on vit aujourd’hui dans l’ère du 3-points. Parmi les joueurs toujours en activité, James Harden est quatrième all-time avec 2 509 tirs primés marqués, tandis que Damian Lillard est dixième (2 106), et LeBron James onzième (2 020). Aucun de ces gars-là – qui ont déjà tous atteint la trentaine – ne semble en capacité d’aller chercher Steph un jour. Est-ce qu’une jeune star de la NBA actuelle a une chance ? Pour certains comme l’ancien joueur et aujourd’hui consultant Jalen Rose, Trae Young est le mec à surveiller, mais ça s’annonce évidemment très tendu.

« Je ne dis pas qu’un joueur va battre son record mais si quelqu’un peut le faire, c’est Trae Young. Parce qu’il est jeune, il a 23 ans, il est dans sa quatrième saison, il shoote de n’importe quelle distance et tourne déjà à 25 points par match. »

On tient à lui souhaiter bonne chance car Stephen Curry va placer la barre très très haut. Tellement haut que le record pourrait tout simplement ne jamais tomber. Un record aussi inatteignable que les 100 points de Wilt Chamberlain ou les 15 806 passes décisives en carrière de John Stockton.

Source texte : NBA.com