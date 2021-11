Stephen Curry a inscrit 85 tirs à 3-points en 15 matchs : nouveau record, ce fêlé est donc parti pour en claquer 450 cette saison

Auteur d’une nouvelle mixtape face aux Cavaliers cette nuit, Stephen Curry n’en finit plus de terroriser ses adversaires. Et il n’en finit plus de battre des records. Avec 85 tirs primés en 15 matchs depuis le début de la saison 2021-22, il est parti sur des bases historiques, même pour lui.

Neuf tirs à 3-points contre les Bulls vendredi dernier, neuf dans le choc contre les Nets en début de semaine, puis neuf encore une fois face aux Cavaliers jeudi, clairement Stephen Curry est une torche humaine en ce moment. Le mec est tellement chaud qu’il vient de battre son propre record pour le plus grand nombre de 3-points inscrits sur les 15 premiers matchs d’une saison NBA. 85, il a donc envoyé 85 banderilles du parking depuis la reprise (en 203 tentatives, c’est-à-dire quasiment 42% de réussite), c’est cinq de plus que son précédent record en 2018-19, et onze de plus qu’en 2015-16 où il avait terminé MVP de la Ligue à l’unanimité. En gros, il n’a peut-être jamais été aussi chaud dans sa carrière. 85 tirs primés en 15 matchs, on est sur une moyenne complètement folle de 5,7 shoots à 3-points rentrés par rencontre, un chiffre que même le plus grand sniper all-time n’a jamais atteint sur l’intégralité d’une saison. Vous l’avez compris, on est donc sur les bases d’une saison record pour Curry, seul joueur de l’histoire à avoir atteint la barre des 400 tirs primés rentrés au terme d’une saison.

Most 3-pointers ever through first 15 games of a season: 85 – Steph Curry (2021-22)

80 – Steph Curry (2018-19)

74 – Steph Curry (2015-16) 🤯 pic.twitter.com/hFUV05o25M — The Athletic (@TheAthletic) November 19, 2021

402, voilà le chiffre impressionnant que Stephen Curry pourrait bien exploser cette année. Lors de sa deuxième saison de MVP en 2015-16, où il était tout simplement sur une autre planète et où les Warriors avaient remporté 73 victoires, le Splash Bro avait atteint les 400 lors du dernier match de la saison régulière. Là, aujourd’hui, si l’on se base sur les chiffres actuels et qu’on prend le même nombre de rencontres jouées par Curry en 2015-16 (79 sur 82), Steph pourrait plutôt terminer dans les… 450. C’est ce qu’on appelle exploser un record et repousser les limites du possible. Alors oui, on n’y est pas encore et beaucoup de choses peuvent se passer au cours d’une saison. On espère avant tout que Curry évitera les pépins physiques, lui qui pourrait rester sur la touche ce soir contre les Pistons à cause d’un petit bobo à la hanche datant du match contre les Nets. Ensuite, ça ne sera pas facile de garder le rythme actuel, même si Curry est aujourd’hui chaud comme la braise. Il a beau être le meilleur sniper de tous les temps, lui aussi peut avoir un shooting slump (oui oui ça arrive). Tout ça pour dire que de nombreux paramètres rentrent en compte et que rien n’est garanti. Mais vu comme il est parti, Stephen Curry pourrait battre bien plus que le record de Ray Allen cette année…

Jusqu’où ira Stephen Curry ? Impossible à dire. Par contre, ce qui est sûr, c’est qu’on est devant le prime de l’un des rares joueurs ayant révolutionné le basket et ça, c’est juste énorme. Alors on n’a qu’une seule chose à dire : profitez-en un maximum, mais genre vraiment.

Source stats : The Athletic / Basket-Reference