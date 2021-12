LeBron James rend un hommage royal à Stephen Curry avant son record : « C’est un joueur qu’on ne voit qu’une seule fois dans une vie »

C’est imminent. Avec seulement dix 3-points à marquer pour dépasser Ray Allen et devenir le shooteur le plus prolifique de l’histoire, Stephen Curry est tout près de marquer l’histoire. Et s’il y en a bien un qui est parfaitement placé pour parler du bonhomme et de son futur record, c’est LeBron James, qui a rendu un vibrant hommage au Splash Brother hier.

Quatre affrontements consécutifs en Finales NBA, forcément ça forme des liens. LeBron James a souvent croisé la route de Stephen Curry, notamment sur la plus grande scène du basket mondial. L’un comme l’autre savent ce que ça veut dire d’être le visage de la NBA, de battre les records, de repousser les limites du possible et d’inspirer des millions de fans. Alors même si LeBron et Steph ont souvent été considérés comme des rivaux, aujourd’hui il n’y a rien d’autre que du respect et de l’admiration. Pour s’en rendre compte, il suffit d’écouter les derniers propos du King concernant Curry, sur le point de battre le record all-time de 3-points appartenant à Ray Allen. Ancien coéquipier de Ray Ray sous le maillot de Miami, LeBron est parfaitement conscient de la difficulté, du travail et du talent qui accompagnent le fait de devenir le shooteur le plus prolifique de l’histoire, et il a ainsi rendu un magnifique hommage au Splash Bro (via Dave McMenamin d’ESPN). La déclaration complète du King, c’est juste en dessous.

« Le fait que l’autre soir, quand les Warriors jouaient, on regardait tous s’il pouvait planter 16 tirs à 3-points – cela montre à quel point il est incroyable. S’il y a un joueur qui est capable de mettre 16 3-points dans un match, c’est Stephen Curry. J’étais assis là en train de faire les calculs dans ma tête. J’étais du genre, ’16, OK, je sais qu’il en a mis 12 plusieurs fois. Donc s’il y en a bien un qui peut le faire, c’est lui’. Cela montre à quel point il est incroyable. Deuxièmement, s’il y a bien un truc qui me reste en tête, c’est ce shoot qu’il a mis ici (à OKC). Il a dégainé de 12 mètres et c’est rentré. Et puis évidemment, on a partagé beaucoup de grandes batailles. Il a marqué tellement de gros tirs face à nous. Bien entendu, il a été phénoménal toute sa carrière. Et puis plus important encore, c’est juste un très bon gars. J’aurais aimé être présent pour le féliciter. Je le féliciterai sur les réseaux. Écoutez, je connais Ray [Allen], je sais le travail qu’il a réalisé. Et s’il y a bien un gars à qui il doit laisser le record, c’est Steph. Je sais que Ray est vraiment reconnaissant par rapport au fait que ça soit Steph. C’est vraiment un bel accomplissement. Et vous ne pouvez même pas lui porter malheur, car ça va arriver. Peut-être pas demain… mais ça va arriver. Nous sommes tous témoins de ce que Stephen Curry a réalisé dans sa carrière et de la façon dont il a changé le jeu. C’est un joueur qu’on ne voit qu’une seule fois dans une vie. »

Wow. Un tel hommage venant du King, c’est quand même quelque chose. C’est le signe ultime du respect. Comme toutes les personnes qui s’y connaissent un minimum en balle orange, LeBron sait très bien que Curry a révolutionné le basket avec son adresse à 3-points. Il était aux premières loges pour voir ça. Et comme tout le monde sur la planète NBA, il va continuer de suivre de près les prochains matchs de Steph pour ne pas rater son record. Peut-être que ça va tomber dès ce soir sur le parquet des Sixers face à son frère Seth Curry, peut-être dans quelques jours à Indiana même si Steph pourrait être laissé au repos, ou au plus tard mardi dans le mythique Madison Square Garden de New York. Aujourd’hui, c’est la seule question qui entoure encore le prochain record de Curry. Un conseil, soyez là dès ce soir car le monstre pourrait très bien en planter dix face à son frangin.

Que ce soit ce week-end ou la semaine prochaine, Stephen Curry va avoir le monde à ses pieds. Le futur recordman du nombre de 3-points est en passe de marquer un peu plus l’histoire de son sport, et on sera tous là pour applaudir très très fort avec LeBron.

