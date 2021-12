Giannis Antetokounmpo devient le meilleur contreur de l’histoire des Bucks : désolé Alton Lister, faut laisser la place au Freak

Auteur d’un match gigantesque cette nuit sur le parquet des Rockets, Giannis Antetokounmpo a non seulement confirmé sa montée en puissance avec son équipe de Milwaukee, mais il en a aussi profité pour battre un record de franchise. Pas pour rien qu’on l’appelle le Freak.

Parce qu’il est comme ça Giannis. Il débarque, il plante 41 pions avec 17 rebonds et 5 caviars, il brise des séries de victoire, et il bat des records de franchise dans le même temps. Cette nuit à Houston, Antetokounmpo est tout simplement devenu le contreur le plus prolifique de l’histoire des Bucks, lui qui a ajouté deux contres en plus de ses trois interceptions à sa feuille de stats. Bon évidemment, on sait tous que Giannis est un monstre défensif et il n’a pas besoin d’un record de franchise pour valider ce constat, mais ça reste un bel accomplissement pour le Défenseur de l’Année 2020. Meilleur contreur donc, mais il en est à combien en fait ? 805 en tout, c’est-à-dire un de plus que l’ancien recordman Alton Lister, qui a défendu les couleurs de Milwaukee dans les années 1980 et au milieu des années 1990. Ce dernier s’était arrêté à 804 blocks en 471 matchs au total, ce qui nous donne une moyenne de 1,7 contre par match pour l’ancien pivot de 2m13. Giannis ? Il a eu besoin d’un peu plus de temps – 613 matchs en tout – pour atteindre son total (1,3), mais le record lui appartient désormais et connaissant le bonhomme, il n’hésitera pas à creuser l’écart dans les saisons à venir. La preuve, cette année, il tourne à 1,7 block par soir, deuxième plus haute moyenne de sa carrière après la saison 2016-17 (1,9).

« C’est un grand moment dans ma carrière. Mais je dois continuer à progresser. Je dois continuer à m’améliorer en défense. C’est super d’accomplir ce genre de choses dans ma carrière, mais je dois continuer d’avancer, continuer de progresser, continuer d’aider mes coéquipiers à gagner. » – Giannis Antetokounmpo

Comme le mentionne ESPN, ce n’est pas le premier record de franchise pour Giannis. Le Freak est également en tête au nombre de rebonds défensifs (4 620), de triple-doubles (25) et de lancers-francs tentés (on s’en tape un peu de celui-là). Et quelque chose nous dit que d’autres catégories statistiques vont bientôt s’ajouter à cette liste : nombre de matchs, nombre de points, nombre de rebonds, nombre d’assists… tout ça devrait également appartenir au Freak dans un futur pas si lointain.

Un nouveau record de franchise, en attendant les autres. Pour certains, Giannis possède déjà le titre honorifique de meilleur joueur de l’histoire des Bucks devant Kareem Abdul-Jabbar, mais le Freak ne veut laisser aucun doute dans cette discussion. Ça passe évidemment par des titres NBA, mais aussi par ce genre de petit accomplissement réalisé en route.

Source texte : ESPN