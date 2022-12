Les Bucks domptent les Warriors sans trembler : victoire 128-111, le duel des champions a tourné à l’avantage des Daims

Bucks et Warriors avaient rendez-vous au Fiserv Forum pour un choc de champions entre les deux derniers lauréats du Larry O’Brien Trophy. Au terme d’un match maitrisé de bout en bout, c’est Milwaukee qui s’impose sans trembler, 128-111 .

Pour la box score maison de cette rencontre, merci de cliquer sur le lien magique.

On espérait un match au couteau entre le champion en titre Warriors et son prédécesseur mais on sera restés sur notre faim avec Milwaukee qui s’est fort logiquement imposé sur ses terres face à une équipe de Golden State qui semble toujours autant en difficulté dès qu’elle quitte sa base de San Francisco. Cette nuit, les Bucks n’ont pas voulu laisser la moindre place au suspense, dominant largement les débats autant dans l’envie que dans les duels (55 rebonds à… 37 en faveur des daims). Six, c’est le nombre de minutes durant lesquelles Milwaukee a été mené durant ce match, les six premières de la rencontre pour être exact. La suite ne sera qu’une longue course poursuite durant laquelle Golden State tentera de combler son retard. En vain… Trop forts, trop soudés, les Bucks d’un Giannis Antetokounmpo spectaculaire à défaut d’être adroit (30 points, 12 rebonds, 5 passes mais 9/26 au tir) l’emportent sans trop de pression.

Côté Warriors, le maître-mot de la soirée sera sûrement frustration. Frustration à cause de la défaite évidemment, frustration à cause des arbitres aussi sans doute. Agacés par les décisions des hommes en gris, les Dubs ont perdu leurs nerfs et leur concentration, à l’image d’un Stephen Curry particulièrement remonté et sanctionné lui aussi d’une faute technique. Encore une défaite à l’extérieur pour Golden State, encore une performance bien contrastée par rapport à ce qu’on peut voir au Chase Center. Alors certes, aller gagner à Milwaukee n’a rien de simple, mais ce road trip de six matchs doit aussi prouver que les Warriors peuvent aller chercher des wins en déplacement. Il le faudra pour espérer remonter au classement dans la Conférence Ouest. Bonne nouvelle, la bande à Steve Kerr peut se reprendre dès demain, ça sera sur le parquet des Pacers, un adversaire un peu plus abordable.

Le choc attendu n’aura pas eu lieu tant Milwaukee aura dominé son sujet cette nuit contre Golden State. Le road trip des Dubs commence avec une grosse défaite, les Bucks maintiennent la pression sur Boston au sommet de la Conférence Est.