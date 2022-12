Petit programme en quantité cette nuit en NBA, mais en qualité on va tutoyer des sommets. Un conseil tentez la sieste avant, car ça risque d’aller jusqu’au bout de la nuit.

# LE PROGRAMME

1h : Sixers – Kings

# À NE PAS MANQUER

A l’ancienne. Lakers, Celtics, la grosse trentaine de titres de champion en cumulés, et surtout, ce soir, un duel entre deux doublettes bien chaudes de franchise players. Jayson Tatum est toujours le candidat n°1 pour le trophée de MVP et Jaylen Brown le serait peut-être s’il jouait ailleurs, Anthony Davis arrive dans la course et LeBron James en fait partie tous les ans depuis bientôt 20 ans, bref on aura de la superstar à tous les coins du parquet demain matin à 4h. Immanquable ? Assurément.

