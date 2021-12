Les Lakers cadenassent les Celtics au Staples Center : Jayson Tatum a tout tenté, mais le Big 3 a sorti les muscles

Lakers-Celtics, c’était la grosse affiche de la nuit et on s’est maté ça avec plaisir jusqu’au petit matin. Victorieux de la première manche le 20 novembre, Boston espérait sweeper son vieux rival dans son antre. Problème : le Big 3 local avait d’autres plans.

Pour les stats maison du match le plus vintage de la Ligue, c’est ici.

Boston-Los Angeles. Los Angeles-Boston. On peut le prendre comme on veut mais il y a une saveur particulière autour de cette rencontre mythique. Ce n’est pas pour rien qu’on parle du clasico version basket. 12 Finales NBA l’une contre l’autre, 295 affrontements en régulière, une rivalité qui a dépassé le terrain et qui est désormais bien ancrée dans l’esprit de tout fan. Pour ce 296ème duel, L.A. peut compter sur son Big 3 étoilé pour mener la charge alors que Boston mise tout sur un Jayson Tatum qui avait passé à tabac les angelinos lors de leur venue dans le Massachussetts. Le Jay’ Brother reste sur deux matchs à plus de trente pions et il semble ne pas avoir changé de short depuis. Début en fanfare pour l’ailier qui plante 14 points en moins de 4 minutes pour lancer les siens, bien secondé par un Robert Williams aérien et auteur d’un gros coup de marteau sur la tête d’AD. Pour leur répondre, on retrouve un LeBron James en mode inarrêtable, lui aussi auteur d’un premier quart-temps de folie (16 points). Les deux équipes se rendent coup pour coup, on part sur un beau duel au couteau qui promet une issue à suspense. Un scénario bien hollywoodien mais pas au goût des locaux qui vont pousser un coup d’accélérateur au retour des vestiaires. Portée par une défense étouffante, L.A. va faire déjouer son rival et prendre définitivement les commandes de la rencontre pour ne plus les lâcher, transformant même les dernières minutes en garbage time.

C’est donc une belle victoire pour la Cité des Anges et tout s’est vraiment joué dans ce fameux troisième quart-temps qui a si souvent fait du mal aux Lakers cette année. Pour seconder le King, Russell Westbrook va se déchaîner (on vous recommande son tomar sur Josh Richardson au passage), alliant scoring et caviar alors qu’Anthony Davis a été bien plus conquérant que dans le premier acte, donnant le ton en défense pour verrouiller des Celtics sans solution et totalement dominés dans la raquette (51 rebonds à… 34). Certes, Jayson Tatum a été incroyable et d’une facilité folle (34 points, 8 rebonds, 13/22) mais autour de lui c’est le grand désert et à part le Time Lord, dur de trouver vraiment un joueur de Boston qui est sorti du lot. Dennis Schröder avait été parfait contre le Jazz et les Blazers mais son retour à Los Angeles (il a été un peu hué) l’a coupé dans son élan et il n’a pas rendu ses anciens fans nostalgiques. Alors que le mois de décembre s’annonce particulièrement difficile, les Celtics vont devoir trouver des solutions pour entourer au mieux leur pépite.

Les Lakers passaient un gros test avec la venue des Celtics et ils ont parfaitement géré leur affaire pour s’imposer avec autorité. Après un derby contre les Clippers qui avait fait parler, l’ogre angelino a su réagir derrière un Big 3 appliqué et efficace. Prochain rendez-vous : jeudi soir avec le déplacement chez des Grizzlies qui ne perdent plus, même sans Ja Morant.