Kevin Durant, assassin des Mavs dans le money time : Brooklyn était dans la mouise, et puis le faucheur est sorti de sa boîte

Les Mavs et les Nets se retrouvaient du côté de l’American Airlines Center de Dallas cette nuit. Luka Doncic, Kevin Durant, James Harden, le tout sous les yeux de la légende Dirk Nowitzki en tribunes, c’est parti pour le récap.

Pour les stats maison de cette rencontre, c’est ici.

Battus lors des deux derniers matchs, les Mavericks avaient bien envie de rallumer la lumière avec la réception des Nets. Pour cela, une première bonne nouvelle puisque l’infirmerie sonne un peu plus creux en ce mardi soir. Absents lors de la défaite contre les Grizzlies, Luka Doncic et Kristaps Porzingis étaient en tenue pour ce premier choc de la nuit. En face, pas de Joe Harris ni de Kyrie Irving (évidemment) mais un duo Kevin Durant-James Harden qui souhaite se rattraper après la défaite douloureuse contre les Bulls. Pour ne rien arranger, Chicago a gagné la veille contre Denver et une défaite au Texas signifierait donc la perte du trône de l’Est pour Brooklyn. Autant dire qu’on attendait une réaction des deux côtés et il y aurait forcément un déçu au petit matin. Le début de match est à l’avantage des Mavs. On prend soin de la balle (un seul turnover à la pause !), on cherche le copain démarqué, Dallas fait plaisir à voir. L’adresse n’est pas forcément au rendez-vous (des deux côtés) mais la défense de Brooklyn est tellement ouverte que ça suffit pour prendre les devants. Porzingis est partout, Luka monte tranquillement en température. En face, les Nets restent dans le match grâce à Aldridge et au précieux James Johnson. Une phrase qui veut déjà tout dire. Dallas profite d’un gros coup de chaud de Doncic avant la pause pour mettre un premier taquet derrière la tête des visiteurs. Le retour du break ne donne pas beaucoup plus d’espoir pour les Nets. C’est toujours aussi moyen et les Mavs poussent leur avance jusqu’à dix-sept points. Ça commence à sentir le sapin pour Steve Nash et les siens mais il sauvent les meubles avant d’attaquer le money time. On entre alors dans le clutch et on sait quel effet cela peut avoir sur certains de ces garçons, en particulier un qui s’appelle Kevin.

Dans le dur au shoot et bien pris par Dorian Finney-Smith, KD passait à côté de son match. C’était sans compter sur ce petit bouton au fond de sa tête qui lui permet de tout basculer en un instant. Malgré une adresse en berne et un défenseur collé à son short, Durant va activer le mode money time et l’arceau va tripler de largeur en quelques secondes. De rien à tout rentre, il n’y a qu’un pas et le faucheur ne s’est pas privé pour le faire, emmenant les siens sur ses épaules pour retourner des Mavs qui avaient presque match gagné. Tandis que Brooklyn ne fait que planter, les Texans ne parviennent plus à mettre le moindre tir, la faute notamment à une adresse dégueulasse du parking (9/46…). Le match bascule totalement et on commence à sentir gros comme une maison le petit choke. Luka et Tim Hardaway auront pourtant une dernière opportunité pour égaliser mais deux nouvelles briquasses viendront parachever le cauchemar local. C’est donc une défaite au goût bien amer pour Jason Kidd et ça confirme toutes les difficultés du moment pour Dallas. Les Mavs restent sur huit défaites en dix matchs et même à la maison ce n’est pas terrible avec… cinq défaites de rang. Heureusement pour eux, la concurrence ne pousse pas fort derrière mais il va falloir trouver le moyen de relancer la machine sous peine de rapidement glisser dans le ventre mou à l’Ouest.

Les Nets étaient dans la mouise après trois quart-temps et puis Kevin Durant a décidé que tout allait rentrer. Une victoire qui fait du bien après la défaite contre Chicago et cela permet à Brooklyn de consolider sa pole position à l’Est. Dallas essayera de rebondir dès demain sur le parquet des Grizzlies. Pas la meilleure équipe à jouer en ce moment…