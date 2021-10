Programme NBA : rendez-vous cette nuit à 3h30 pour la première victoire des Lakers depuis 1000 ans ?

Petite soirée au programme mais ça ira bien pour un dimanche. Du Kevin Durant en quasi prime time, les Knicks en entrée, Joel Embiid pour faire la viande en sauce et un combo Steph Curry / Lakers pour terminer la nuit ? Mouais, finalement ça risque d’être un peu plus qu’une petite soirée.

_____

# PROGRAMME NBA DU DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

22h : Nets – Hornets (sur BeIN Sports)

Nets – Hornets (sur BeIN Sports) 1h : Knicks – Magic

Knicks – Magic 1h : Rockets – Celtics (sur BeIN Sports)

Rockets – Celtics (sur BeIN Sports) 1h : Thunder – Sixers

Thunder – Sixers 3h : Kings – Warriors

Kings – Warriors 3h30 : Lakers – Grizzlies

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Lakers – Grizzlies : deux matchs et deux défaites pour les Lakers, pas une catastrophe mais le bilan mêlé au jeu proposé et à l’entente qui semble tout sauf cordiale dans le groupe a le mérite de nous faire poser, déjà, quelques questions. Face à des Grizzlies invaincus et auteurs d’un énorme match hier soir face aux voisins Clippers, il faudra en tout cas mettre le moteur en marche et profiter d’une éventuelle fatigue des Ours, en espérant côté angelino que le trio LeBron James / Anthony Davis / Russell Westbrook lâchera sa première vraie belle perf globale, en espérant aussi et surtout que personne côté Lakers ne se mettra sur la gueule. Quoiqu’il arrive il se passera des choses au Staples Center alors rendez-vous à 3h30 pour se… taper des barres ?

# À SURVEILLER EGALEMENT

Le premier match de la saison en prime time, avec un Kevin Durant qui tentera d’expliquer à LaMelo Ball la différence entre un gamin qui fait des highlights et un attaquant all-time

Les Knicks d’Evan Fournier qui devraient signer leur quatrième succès en quatre matchs, direction les Finales NBA

Le premier gros carton de Jayson Tatum face aux jeunes de Houston

Les Sixers de Joel Embiid face au Thunder de Théo Maledon, le +30 est coté à 1.01 chez Parions Sport

Un nouveau festival de Stephen Curry, à moins que Davion Mitchell ne s’en charge.

_____

Six matchs et autant de belles histoires à raconter demain matin de bonne heure. Le rendez-vous ? Il est fixé à 22h juste après le petit digestif.