Le pari spécial NBA Sunday : 300€ à gagner en misant sur un Kevin Durant qui score fort dans une victoire des Nets

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Car la NBA est officiellement de retour. En ce mercredi 20 octobre, deuxième jour de la saison régulière 2021-22, c’est un très gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de onze matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

22h00 : Nets (1,20) – Hornets (4,15)

01h00 : Rockets (2,75) – Celtics (1,44)

01h00 : Knicks (1,10) – Magic (6,70)

01h00 : Thunder (3,75) – Sixers (1,26)

03h00 : Kings (2,25) – Warriors (1,62)

03h00 : Lakers (1,48) – Grizzlies (2,60)

Le pari qu’on sent bien

Kevin Durant marque minimum 30 points ET les Nets gagnent contre les Hornets (2,00) : les Nets ont perdu leur premier match contre les Bucks mais ils se sont tout de suite rattrapés contre les Sixers. ce bilan de 1 victoire pour 1 défaite ne peut pas leur convenir. Ils voudront absolument lancer une série de succès et donc profiter de la venue des Hornets à Brooklyn pour enchaîner. Les Nets sont très favoris de ce match. Kevin Durant y est allé de 32 points sur la défense des Bucks puis de 29 sur celle des Sixers. L’ailier tentaculaire est chaud, c’est le moins qu’on puisse dire et l’imaginer planter 30 unités sur Miles Bridges, Gordon Hayward ou Pj Washington n’a rien de dingue. Nous avons donc deux éléments tout à fait possibles à réaliser qui nous donnent une jolie cote à 2,00…

Le combiné à tenter

Les Celtics vont gagner contre les Rockets et les Lakers vont gagner contre les Grizzlies (2,13) : les Celtics ont joué deux matchs pour deux défaites dont une bien cinglante en double overtime contre des knicks surchauffés. Les Lakers ont joué deux matchs pour deux défaites également, dont une bien cinglante contre les Suns de Cameron Payne. ces deux équipes doivent lancer leur saison. Boston est favori pour l’emporter à Houston (1,44) et les Lakers pour gagner à domicile contre les Grizzlies (1,48). En combiné, ça nous fait donc bien du 2,13 !

Une petite folie pour finir ?

Evan Fournier marque minimum 20 points (3,10) : est-ce vraiment une folie tant le français semble chaud ? Le risque ici est de voir les Knicks détruire le Magic comme samedi dernier et donc que le temps de jeu d’Evan Fournier soit diminué. Mais sinon… la confiance est là et il aura les tirs !

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

