Rajon Rondo, champion avec les Lakers et les Celtics : pas loin d’être une première, Rajon marque l’histoire à sa manière

Rivaux historiques de la NBA, les Lakers et les Celtics se retrouvent désormais à égalité au nombre total de titres. Et douze ans après avoir aidé Boston à accrocher une 17è bannière au plafond du TD Garden, Rajon Rondo vient de faire de même sous la tunique pourpre et or. Devenir champion avec ces deux franchises mythiques, ce n’est pas loin d’être une première.

Pendant plus de huit saisons, Rajon Rondo a fièrement porté la tunique verte. C’est à Boston qu’il a connu ses meilleures saisons, aux côtés de Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. Quadruple All-Star (entre 2010 et 2013), membre de la troisième équipe All-NBA (2012) ainsi que de la meilleure équipe défensive de la saison (2010 et 2011, second team en 2009 et 2012), meilleur intercepteur (2010) et enfin double meilleur passeur de la Grande Ligue (2012, 2013), l’ami Rajon s’est forgé un joli petit palmarès individuel à Beantown. Mais surtout, c’est là-bas qu’il a décroché sa première bagouze en 2008, dans l’ombre du Big Three, face aux Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol. Il n’était que sophomore à l’époque, mais déjà meneur titulaire. Douze ans plus tard, après avoir fait le tour des States (Dallas, Sacramento, Chicago, New Orleans), le revoilà avec la casquette de champion sur la tête. Sauf que cette fois-ci, le logo des Celtics a laissé place à celui des Lakers. Dans un rôle de vétéran évoluant en sortie de banc pour aider les superstars LeBron James et Anthony Davis, Playoffs Rondo a eu son importance dans le run victorieux des Angelinos, lui qui a particulièrement brillé dans le Game 6 de cette nuit (19 points, 4 rebonds, 4 passes). Et quelque part, il vient lui aussi de marquer la NBA. Vous en connaissez beaucoup vous des mecs qui ont gagné une bague avec les Celtics ET les Lakers ?

"It's a humbling feeling to be a part of something so great.” Rondo discusses the opportunity to be the first player to win a championship with both the Los Angeles Lakers and Boston Celtics. pic.twitter.com/6pu1BFknrs — NBA TV (@NBATV) October 1, 2020

Impossible, car il est le seul… enfin presque. Par le passé, on a vu plusieurs joueurs évoluer sous ces deux maillots mythiques, et il y a quelques grands noms dans le lot. Don Nelson, Bob McAdoo, Isaiah Thomas, Gary Payton et même Shaquille O’Neal (oui, ça pique). Mais aucun d’entre eux n’a gagné le titre à la fois à Boston et Los Angeles. Rajon Rondo est donc le tout premier, chacun sa manière d’inscrire son nom dans les livres d’histoire. Par contre, on en connaît un qui fut champion avec les Celtics et les Lakers quand ces derniers évoluaient encore du côté de Minneapolis. Son nom ? Clyde Lovellette, intérieur dominant dans la deuxième partie des années 1950 et au début des sixties. Il a remporté son premier titre en tant que rookie en 1954, dans l’ombre du grand George Mikan, avant de faire le back-to-back en 1963 et 1964 sous la tunique verte de Boston, où il possédait également un rôle limité derrière Bill Russell et Cie. Si on prend en compte l’époque MPLS, ils sont donc deux. La story aurait pu être encore plus atypique pour Rondo dans le sens où on a failli avoir droit à une Finale NBA 2020 entre les Lakers et les Celtics, ces derniers ayant été éliminés par le Heat au stade des Finales de Conférence. Champion avec les Verts face aux Californiens en 2008, et inversement douze ans plus tard, ça aurait été assez épique.

Après avoir connu l’ivresse d’un titre NBA très tôt dans sa carrière, Rajon Rondo a connu des hauts et des bas au cours de la dernière décennie, et ses deux années passées aux Lakers n’ont pas toujours été faciles. Mais aujourd’hui, le meneur vétéran peut kiffer. Encore une fois, il a prouvé à quel point il pouvait être précieux dans une équipe en quête du trône.