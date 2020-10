NBA Top 10 du jour : difficile de se dire qu’on n’est pas prêt de réécrire « NBA Top 10 du jour »

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs et encore plus pendant les Finales. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Vous savez quoi ? Même pas envie de commenter ce Top 10, et à vrai dire on ne l’a même pas regardé. déjà parce qu’on a vu le match hein, mais surtout pace que ce matin l’essentiel est ailleurs. Comme des envies de câliner chacun d’entre vous, même si la loi ne le permet pas actuellement, car mine de rien ce sont deux mois et demi dans une bulle que l’on vient de passer « ensemble ». Juillet, août, septembre, un peu octobre, une période à laquelle, d’habitude, on ne se case pas vraiment. Ravi d’avoir découvert vos habitudes estivales, ravis d’avoir partagé des barbecues virtuels, ravis d’avoir échangé nos conseils ventilos et nage papillon. Ne reste plus qu’à se souhaiter un bon… automne, et à se retrouve très vite, le pus vite possible mais non sans avoir récupérer un peu des forces laissées sur le champ de bataille d’Orlando Allez, prenez soin de vous, et à très vite.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car les organismes sont touchés. Ca tombe bien le repos à venir s’annonce comme une véritable hibernation, le temps de recharger les batteries avant… on ne sait pas quand. Allez, on vous aime, retapez-vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles et très belles aventures.