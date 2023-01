De retour depuis trois matchs, le Grec préféré de ton Grec préféré aka Giannis Antetokounmpo a encore sorti une perf monstrueuse sur le parquet des Pacers : 41 points, 12 rebonds, 6 passes et une victoire bien gérée pour Milwaukee (141-131). Les Bucks enchaînent un troisième succès consécutif.

Les Bucks tournent à fond depuis le retour de leur franchise player. Cette nuit, les Daims ont engrangé leur troisième victoire de suite, cette fois-ci face à Indiana. Un match dominé de bout en bout pour Milwaukee qui a compté jusqu’à 21 points d’avance en première mi-temps.

Les Bucks ont commencé très fort avec une adresse affolante (8/16 du parking dans le premier quart-temps), en face, ça brique un max et Milwaukee en profite pour faire son trou et mener largement. Derrière les assauts de Pat Connaughton, Jrue Holiday et Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo fait son chantier habituel, et est monté en puissance au fil de la rencontre.

Trop efficace, trop dominant, trop fort pour les Pacers qui n’ont pas pu arrêter la machine notamment sur percussion. Et pourtant, ils en ont essayé des choses, en envoyant Giannis sur la ligne des lancers de nombreuses fois. Résultat ? Un 7/18 bien moche qui vient ternir un peu la feuille de stats du Grec, mais tout cela reste anecdotique.

Avec 85 points inscrit à la mi-temps (record en saison), les Bucks étaient partis pour une victoire facile… mais ont vu les adversaires du soir revenir à 8 points à 4 minutes du terme. Une petite frayeur histoire de prendre de l’adrénaline, et on boucle le taf ensuite. Une belle win chez une équipe jamais facile à manoeuvrer, résultat final 141-131. les Bucks ont fait le job grâce à un Giannis toujours aussi efficace à l’heure d’aller mettre le ballon dans le cercle orange.

Big up aussi à Khris Middleton, le fidèle lieutenant qui revient bien et qui a été sérieux ce soir, avec 17 points en 15 minutes et qui a su mettre des gros shots en attendant que Giannis chauffe. Pour le Greek Freak, c’est une journée banale au boulot : 41 points, 12 rebonds, 6 passes à 16/29 (55%) au tir, le genre de perf qui alimente un dossier dans la course au trophée à trois lettres (et on parle pas de MIP).

Source : ESPN, NBA