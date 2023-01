Privés de Donovan Mitchell, les Cavaliers se déplaçaient à Oklahoma City pour y affronter une équipe du Thunder en mode poil à gratter bien relou. Shai Gilgeous-Alexander s’est occupé de la troupe de l’Ohio sans faire de bavure : 35 points, 8 passes, 5 rebonds à 57,1% au tir. Bonjour, c’est Monsieur Propre au téléphone.

Un poison. Essayer d’empêcher Shai Gilgeous-Alexander de se faufiler jusqu’au panier relève d’une difficulté impressionnante. Les Cavaliers l’ont capté ce soir, et malgré un grand Darius Garland à 31 points et 13 passes, l’absence de Donovan Mitchell a été trop pénalisante pour priver le Thunder d’une 24e victoire cette saison.

La vedette ? Shai, bien sûr. Devant un public complètement acquis à sa cause, le meneur s’est permis d’envoyer quelques petits highlights… et on pense bien sûr à son petit tir à trois-points bien smooth pour clôturer la première mi-temps. Sans doute l’une de ses armes les plus dangereuses, derrière son drive juste assassin.

La variation de rythme qu’il envoie sur son troisième appui vous envoie systématiquement à la faute, Isaac Okoro en sait quelque chose. Vous anticipez l’accélération qui suit ? Allez, ça lui laisse le tir ouvert. Vous collez au corps ? Il a réduit la distance entre lui et vous, un petit coup de turbo et vous êtes dans le rétro, avec souvent une faute en bonus.

🚨 Shai steps back to beat the buzzer! pic.twitter.com/lSkNdHrhTl — OKC THUNDER (@okcthunder) January 28, 2023

Ce soir, Shai ne s’est pas illustré qu’en attaque, car sa ligne statistique comporte également deux interceptions et un contre. Le leader montre la voie des deux côtés du terrain, tout le monde en prend de la graine et s’applique rigoureusement : la clé d’une victoire assurée avec autorité ce soir. Une belle soirée qui viendra renforcer le dossier de SGA à deux grosses semaines du All-Star Game. Le garçon veut être en short à Salt-Lake City, et il a bien compris comment s’y prendre pour y parvenir.

Défendre sur Shai en transition : attraper une poisson dans l’eau à mains nues. Il glisse entre tes mains, ça rend fou, t’anticipes, il change de direction, t’y crois, il est plus là. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2023



Up to the next one, réception des Warriors à la maison dans la nuit de lundi à mardi. Il y aura fort à faire avec Stephen Curry pour tenir la dragée haute au fresh prince d’OKC.

