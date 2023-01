Un coup de froid en plus à Toronto. OG Anunoby, si précieux pour les Canadiens dans le jeu, a dû quitter ses partenaires cette nuit durant le match face aux Warriors, pour une blessure au poignet. L’image est impressionnante, et des examens sont actuellement en cours pour déterminer la gravité du bobo.

Oh la tuile. Touché au poignet après une mauvaise chute, OG Anunoby est rentré aux vestiaires en grimaçant, et c’est tout le camp des Raptors qui retient désormais son souffle. Si l’on ne sait rien de la nature exacte de sa blessure pour le moment, le natif de Londres est quand même mal retombé et est resté plusieurs minutes au sol avant de sortir définitivement. Alors c’est peut-être pas grand chose – et on l’espère pour lui – mais sur le coup, l’image est très impressionnante.

OG Anunoby falls extremely hard on his left arm and shoulder pic.twitter.com/ZA4MaaQCeH — hoops bot (@hoops_bot) January 28, 2023

Joueur complet, polyvalent, défenseur reconnu et attaquant correct, Anunoby est un élément important du groupe de Nick Nurse. Au coeur de nombreuses rumeurs liées à la trade deadline qui approche très vite, ce pépin pourrait – si il s’avère être grave – compromettre un éventuel départ d’OG. Les Knicks étaient, aux dernières nouvelles, les plus intéressés par le bonhomme. Récupérer un joueur blessé ? Ah, ça refroidit quand même un coup.

OG Anunoby ne rejouera pas ce soir, blessure au poignet. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2023

Toronto n’a pour l’instant rien décidé, alors pas de précipitation. Beaucoup de noms de l’effectif sont cités, et tout devrait se préciser à mesure que le 9 février se rapproche. La seule chose qui est pour le moment factuelle ? Les Raptos sont 12èmes de la conférence Est avec 22 victoires et 27 défaites.

Cette défaite à San Francisco est un revers de plus pour une troupe qui ne trouve définitivement pas son rythme. Cette blessure, si elle devait mener à une absence conséquente d’OG Anunoby, n’arrangera en rien la situation au Canada. Des nouvelles devraient arriver dans la journée.

Source : ESPN