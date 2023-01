C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Touché à la cheville après seulement trois minutes face aux Suns, Luka Doncic est listé en day-to-day à cause d’une légère entorse. On est donc plutôt sur une bonne nouvelle, et on devrait revoir Doncic assez vite sur les parquets.

After hurting his left ankle in victory over Suns on Thursday, Mavericks All-Star Luka Doncic is expected to be day-to-day with what’s described as a “mild sprain,” sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 27, 2023

Fred VanVleet, agent libre en fin de saison et dans les rumeurs de transfert actuellement, serait sur le point de changer d’agent pour rejoindre Rich Paul et Klutch Sports. Faudra pas vous étonner s’il termine aux Lakers… (Source : Marc Stein)

Sécurité renforcée pour le match Minnesota – Memphis de ce soir. En effet, une vidéo montrant la mort d’un Afro-Américain de 29 ans sous les coups de la police (cela s’est passé début janvier dans le Tennessee) va être publiée aujourd’hui et risque de raviver les tensions à Minneapolis, où George Floyd avait perdu la vie en 2020.

Graphic video to be released today of five Black Memphis officers fatally beating Tyre Nichols (29), who is Black. All five charged with murder. Minnesota host Memphis tonight. George Floyd murder occurred in Minneapolis. Heightened security expected. Statement from T-Wolves: pic.twitter.com/d2DukksOft — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 27, 2023

