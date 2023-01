Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Los Angeles Clippers.

Les Clippers, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

Tout comme les voisins Lakers, les Clippers ont besoin de renfort et de rééquilibrer leur effectif. Si le classement est loin d’être cata (cinquièmes à l’Ouest, 27 victoires, 24 défaites), on sent qu’il manque quelque chose à cette équipe pour vraiment viser plus haut. Avoir Kawhi Leonard et Paul George en bonne santé et en tenue serait déjà un énorme plus mais il y a des défauts à corriger dans ce roster.

Un meneur semble la recherche prioritaire de Jerry West et sa bande. Un pivot capable de doubler efficacement Ivica Zubac ne serait pas de refus également. La franchise au voilier peut-elle trouver satisfaction sur le marché au moment de la deadline ?

Le(s) joueur(s) des Clippers qui pourrai(en)t être transféré(s)

Beaucoup de garçons ont été mentionnés récemment dans les rumeurs de transfert et ça risque fort de bouger dans les quinze prochains jours. En quête d’un meneur titulaire, les Angelinos pourraient logiquement sacrifier John Wall et/ou Reggie Jackson. Le vétéran fait un comeback correct à L.A., pas vraiment mauvais mais pas aussi bon que ce qu’on attendait non plus. Le guard aux binocles est lui clairement dans le dur et il est bien loin du niveau auquel il nous avait habitué ces dernières saisons en Californie.

🚨 Les Clippers ont rendu John Wall disponible sur le marché, mais les retours sont mitigés de la part des autres franchises NBA. La franchise de Los Angeles a un besoin flagrant à la mène, et ni Wall ni Reggie Jackson ont rassuré cette saison. Comeback moyen pour le vétéran. pic.twitter.com/om2qbN1Q85 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Sur les ailes, ça bouchonne également et Robert Covington semble en bout de course chez les Clippers. Le nom de Terance Mann a aussi été murmuré dans les oreilles des insiders, même si L.A ne semble pas chaud pour s’en séparer. Luke Kennard est aussi un nom à garder dans un coin de la tête. Toujours aussi précieux à longue distance mais ciblé en défense, il n’a pas le totem d’immunité.

🚨 Si besoin dans un trade de plus grande envergure, les Clippers pourraient rendre Robert Covington, Luke Kennard et Reggie Jackson disponibles. D’autres jeunes ont été mentionnés. Le management ne lésinera pas si un trade leur permet d’épurer les ailes et renforcer la mène. pic.twitter.com/FvnZtYIAGD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Les joueurs convoités par les Clippers

Comme évoqué plus haut, le recrutement d’un meneur stable et expérimenté semble la grande mission du board. Un nom arrive tout en haut de la liste : Mike Conley. Le vétéran fait sa saison au Jazz mais il ne fit évidemment pas avec l’idée d’une reconstruction à long terme à Salt Lake City. Reste que Danny Ainge risque de demander comme toujours un joli montant et les Clippers ne sont pas très fournis niveau picks de draft. Va falloir être convaincant. Fred VanVleet et Kyle Lowry sont aussi des noms qui sont sortis récemment dans les rumeurs. Deux joueurs qui cochent aussi les cases, et ils ont l’avantage d’avoir déjà évolué avec Kawhi Leonard.

🚨 Mike Conley dans le viseur prioritaire des Clippers, les Wolves ont également été mentionnés. Minnesota manque malheureusement de futurs picks en ayant…déjà bossé avec Utah cet été autour du trade de Rudy Gobert. Les Clippers pareil, avec le trade de Paul George. Compliqué. pic.twitter.com/W6TiELkgpP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Pour le poste de pivot, le nom de Myles Turner avait été évoqué à un moment, avant qu’il prenne tarif contre Ivica – Wilt Chamberlain – Zubac. Un Jakob Poeltl pourrait être une cible plus atteignable mais là encore les Spurs vont demander soit un jeune soit une bouboule de draft pour lâcher leur intérieur. Autre rumeur : Mo Bamba du côté du Magic ou récupérer Isaiah Hartenstein, qui avait bien assuré la saison dernière aux Clippers avant de filer aux Knicks à la Free Agency.