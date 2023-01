Du côté de Los Angeles, le board des Clippers semble désireux d’ajouter de la profondeur à son secteur intérieur. Alors que la trade deadline approche, des mouvements sont à prévoir du côté de la West Coast. Il se murmure que John Wall pourrait faire partie des pièces incluses dans un échange éventuel.

Sans grande surprise, c’est Shams Charania de The Athletic qui nous apprend, sans grande surprise là non plus, que les Los Angeles Clippers sont sur la piste d’un nouvel intérieur. Honnêtement, on les comprend. Avoir comme pivot titulaire Ivica Zubac, c’est pas mal. Mais derrière le Croate, c’est un peu la misère dans la raquette des Voiliers. La preuve, Joel Embiid s’est bien amusé cette nuit avec 41 points marqués. Moses Brown et Moussa Diabaté ont du potentiel mais semblent encore tendres pour les objectifs, somme toute assez élevés, de la bande de Kawhi Leonard et Paul George.

C’est là que notre ami John Wall entre en jeu. On en a déjà parlé, les voisins des Lakers restent sur leur faim à propos du rendement de leurs meneurs, Jean Mur compris, à tel point qu’ils explorent d’autres options au poste 1. L’ancienne star des Wizards est, vous l’aurez compris, un candidat crédible à un déménagement en cas d’échange pour un intérieur avant le 9 février prochain. Le quintuple All-Star gagne cette saison 6,5 millions de dollars, saupoudrés d’une team option à 6,8 patates en 2023-24, de quoi offrir une certaine flexibilité à son potentiel futur acquéreur.

Alors que la date limite pour opérer des échanges approche à grands pas et que les Clippers sont toujours dans la lutte pour le top 6 de la Conférence Ouest, on garde un œil attentif sur les mouvements préparés par Lawrence Frank, le président des opérations basket chez les Voiliers. John Wall sera-t-il toujours à Los Angeles dans trois semaines ?

