À chaque problème sa solution. L’été dernier, plusieurs semaines avant que ne soient lancées les premières joutes, les Clippers étaient perçus comme l’un des grands favoris pour s’adjuger le O’Brien de la saison 2022-23. De l’eau a coulé sous les ponts. Le groupe de Ty Lue connaît aujourd’hui de grosses galères sur le poste 1, auxquelles Mike Conley pourrait répondre.

Pour sa quatrième saison dans l’Utah, Mike Conley s’est réajusté dans un rôle de pur gestionnaire.

Moins de scoring, seulement 10.2 points à 38% au tir, mais 7.5 assists de moyenne en 29 minutes par match. Le taulier du Jazz a mis son cadenas sur le poste 1 : bonne chance pour le faire sauter. Une « passion pour les autres » qui fait baver plusieurs équipes, lesquelles sont à la rechercher d’un distributeur de caviars pour leurs stars offensives. D’après l’insider Marc Stein, les Clippers se placent en premiers prétendants du meneur mormon. Difficile de critiquer cet intérêt. Ils ont un énorme manque à la création/gestion. Cette info gagne en crédibilité quand on se souvient des propos qu’avait tenus Tyronn Lue, entraîneur des Clippers, au sujet de Mike Conley en novembre dernier.

« J’estime qu’il est un des meneurs de jeu les plus sous-estimés de l’histoire » – Tyronn Lue, pour Fabord Esnaashari

Un poil tiré par les cheveux, mais on respecte l’avis. Les Clippers souffrent sur le poste 1, là où la messe semblait pourtant dite à l’orée de cette saison : Reggie Jackson titu, John Wall en 6e homme. Le premier nommé n’a pas répondu aux attentes placées en lui, ne tournant qu’à 11.3 points à 41% au tir et 3.7 assists. Une ligne stat trop faible pour pallier aux absences à répétition de Kawhi Leonard et Paul George. Prendre la balle sous le bras et call the game, à base de 23 points et 10 assists : voilà ce qu’imaginent les Clippers quand leurs leaders ne sont pas là. Reggie Jackson ne s’est pas réaligné sur ses standards des saisons passées.

Et John Wall alors ? L’ancienne gloire des Wizards vient de se blesser aux abdos et sera indisponible pour « au moins deux semaines ». Lui aussi ne surfait pas la bonne vague. Un mois de décembre à 9.8 points à 37% au tir et 4.8 assists de moyenne, 2023 n’a même pas su gommer cette mauvaise dynamique : 9.2 points à 36% au tir sur ses cinq matchs disputés. Coup d’arrêt pour la vieille branche. Envoyé en renfort sur le poste 1, Terance Mann a claqué 31 points dans la victoire de samedi dernier contre les Rockets. C’est prometteur, mais son profil d’ « arrière scoreur » – quand activé – ne remplacera jamais celui d’un gestionnaire qui fait jouer tout le monde. La Trade Deadline est fixée au 9 février prochain. Les Clippers ont moins d’un mois pour aller chercher celui qui sauvera peut-être leur saison.