Jakob Poeltl sera-t-il encore à San Antonio après la Trade Deadline ?

Les classements sont serrés. Certaines équipes n’ont pas d’ajustements à faire – du moins ne le feront pas, au risque de renforcer un concurrent. La Trade Deadline du 9 février prochain s’annonce donc… moins animée que les précédentes. Mais parmi les joueurs à même de s’empaqueter dans un Colissimo en direction d’une nouvelle franchise, Jakob Poeltl est l’un des profils les plus intéressants.

Et là, Victor Wembanyama entre en jeu.

Comment se fait-il que l’on parle du prospect français dans un papier dédié à Jakob Poeltl ? Figurez-vous que la situation de l’intérieur autrichien dépend de celle de Wemby. Si les Spurs tirent le 1er choix à la loterie de la Draft 2023, nul doute qu’ils sélectionneront le Français. Or d’après Adrian Wojnarowski – et on aurait pu le deviner tout seul – « il serait tout à fait logique de placer Jakob Poeltl en pivot avec Wembanyama sur le poste 4 ». Pouah, l’association promet. C’est un peu dans la lignée de ce que font les Mets 92 : coller un grand pivot très vertical sous le cercle, point d’appui parfait pour Victor, et lui demander de se cantonner à son rôle . Il y a eu Ibrahima Fall Faye, il y a Anzejs Pasecniks, il y aura peut-être Jakob Poeltl.

Mais du coup, quel lien avec la Trade Deadline ? Toujours selon le Woj, « Poeltl intéresse beaucoup d’équipes qui feront des offres suffisamment sérieuses pour que San Antonio ait envie de le trader ». Le contrat de l’Autrichien se termine à l’été prochain, et si la direction des Spurs fait une croix sur son intérieur, alors nous le sauront avant le gong de la Trade Deadline. Plutôt le voir partir contre un package qu’à l’anglaise.

Une chance de rester ? Oui et non. Cette saison, Jakob Poeltl est éligible à une prolongation de 58 millions sur quatre ans. S’il attend la Free Agency, il aura forcément de meilleures offres venant d’équipes aux ambitions plus… significatives. Son impact défensif – malgré la récente dynamite posée par Ja Morant au-dessus de son crâne – le lui garantit.