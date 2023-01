C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Kevin Garnett !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Le gros ticket ! Place à Kevin Garnett en ce lundi, toujours meilleur jour de la semaine, et si la semaine dernière on évoquait la carrière sans bague de Steve Nash, disons que KG, pour sa part, a eu la chance de voir son destin baculer du bon côté le jour où il a rejoint Boston. L’occasion pour lui, d’ailleurs, d’évoluer avec de vrais coéquipiers, chance qui ne lui avait jamais été donnée jusque-là. On exagère à peine mais on est pas loin de la vérité et, no spoiler, possible qu’il n’y ait pas des masses de Loups dans le starting five évoqué aujourd’hui…

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.