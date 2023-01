Après s’être pris la totale par Nikola Vucevic et les Bulls hier soir, les Warriors ont signé leur quatrième défaite en cinq matchs. Un revers assez crade qui a laissé entrevoir des errements défensifs un peu flagrants, doublés d’une difficulté à s’ouvrir le panier par séquences. Rien n’inquiète pourtant Klay Thompson, qui est certain d’être dans le vrai à l’heure des Playoffs.

Un match géré de manière frivole, et une défaite assez logique à Chicago. Les Warriors ont été hier soir un repas de choix pour Nikola Vucevic, qui a égalé son record en carrière – 43 points – et par la même occasion envoyé la plus grosse performance individuelle de la saison contre Golden State.

Dans le jeu ? Des opportunités de drive trop souvent refusées par la troupe de Steve Kerr, malgré un bon début de match de Jeremy Lamb dans la peinture. Les shoots de Klay Thompson et Stephen Curry ont beau avoir été précis, ils n’ont pas permis de remporter un succès pour enchaîner après celui glané contre les Spurs. De quoi inquiéter Killa Klay à propos d’une éventuelle non-qualification en Playoffs ? Non, faut quand même pas déconner.

“[Sur la crainte de potentiellement manquer les Playoffs] Non non, zéro. Zéro. Amenez nous juste en Playoffs en un seul morceau, et avec un peu de chance dans une bonne position”. – Klay Thompson

Actuellement huitièmes de l’Ouest avec 21 victoires pour 22 défaites, la clique de Stephen Curry n’arrive pas à trouver un rythme de croisière sain pour entamer une remontée. En back to back ce soir à Washington puis opposés aux Celtics dans la nuit de jeudi à vendredi, les Warriors devront obligatoirement montrer une meilleure version d’eux-mêmes pour espérer revenir dans la Baie de San Francisco avec le sourire. Cela passera aussi par un Andrew Wiggins bien dans ses baskets, ainsi que par une alchimie collective en meilleure forme.

“Just get us [to the playoffs] in one piece, hopefully with a decent seed.”

Klay doesn’t have any concerns about the Dubs right now pic.twitter.com/BLXOVpWMFX

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 15, 2023