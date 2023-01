NBA Trade Deadline 2023 : les 7 grandes questions ! Apéro TrashTalk

La NBA Trade Deadline, c’est dans trois semaines. Et plus on s’approche de la date fatidique, plus les rumeurs vont devenir insistantes. Du coup ça nous semble nécessaire de faire un point global sur cette date limite des transferts, en nous posant 7 grandes questions.

Mais que vont faire les Raptors ? John Collins ou Kyle Kuzma transférés ? Les Lakers, ça bouge ou pas ? Qui va récupérer Jae Crowder ? Voilà quelques-uns des dossiers qu’on surveillera de près lors des trois semaines à venir sur le marché des transferts. Des dossiers qui devraient logiquement animer la soirée du 9 février prochain ainsi que les jours précédant la trade deadline. Des dossiers qui méritent donc tout naturellement une analyse approfondie sur les poufs, et ça tombe bien puisqu’il y en a pour 50 minutes au total dans l’Apéro du jour. Autant dire qu’on n’est pas trop du genre à faire les choses à moitié.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !