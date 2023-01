La nuit dernière, la NBA a révélé les 10 titulaires et les 2 capitaines pour le All-Star Game 2023 de Salt Lake City. Et comme toujours c’est intéressant d’analyser les votes en détail, notamment au niveau des différences de résultats entre le choix des fans, des joueurs, et des journalistes.

Avant d’aller plus loin, petit rappel concernant le système de votes pour le All-Star Game.

Le vote des fans compte pour 50% du résultat final

du résultat final Le vote des joueurs compte pour 25% du résultat final

Maintenant, place aux résultats des votes dans le détail.

Le détail des votes : pic.twitter.com/nXkY1wnzAe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2023

Comme vous pouvez le voir juste au-dessus, la NBA a dévoilé le classement de chaque candidat au All-Star Game selon le type de vote : fans, joueurs, journalistes. Et on peut constater plusieurs grands écarts.

Les différences marquantes au sein de la Conférence Est

Frontcourt

Bam Adebayo : 11e chez les fans, 5e chez les joueurs/journalistes. Le pivot du Heat a tout récemment critiqué la manière de voter des fans, qui l’ont boudé tout au long du processus de vote malgré sa belle saison individuelle. Mais que Bam se rassure, il possède le respect de ses pairs et des journalistes. Il devrait logiquement être nommé All-Star remplaçant par les coachs dans quelques jours.

Kyle Kuzma : 7e chez les fans, 16e chez les joueurs. Avec ses pulls couleur rose vif et ses posts Insta en mode star de télé-réalité, Kuz possède une certain fanbase en NBA, d'autant plus qu'il réalise une saison vraiment pas dégueu du côté de Washington. Par contre, il a beaucoup moins la cote chez les joueurs.

Jayson Tatum : 4e chez les joueurs, 1er chez les journalistes. Candidat au titre de MVP cette saison, la star des Celtics est la darling des médias. Mais quand on regarde le vote des joueurs, on se rend compte que c'est bien Tatum qui se retrouve exclu derrière Giannis, Embiid et Kevin Durant.

Backcourt

Kyrie Irving : 1er chez les fans/joueurs, 4e chez les journalistes. Personnage controversé, Kyrie n’a pas vraiment la cote chez les médias, qui n’ont pas oublié toutes les polémiques ayant entouré le garçon ces derniers mois. Par contre, Uncle Drew a toujours autant le respect de ses pairs, et l’admiration des fans.

Tyrese Haliburton : 8e chez les fans, 3e chez les journalistes. Une jeune pépite qui a la tête bien faite, qui fait gagner son équipe et qui est en plus très flashy, voilà qui a de quoi séduire les journalistes. Le problème, c'est qu'Haliburton joue au fin fond de l'Indiana, et ça c'est pas top pour se faire une place dans le cœur des fans.

DeMar DeRozan : 4e chez les joueurs, 10e chez les journalistes. Considéré comme un véritable hooper par ses adversaires, DMDR a toujours énormément la cote auprès de ses pairs. Mais les médias continuent de le bouder, probablement parce que son jeu axé sur le shoot mi-distance n'est pas fait pour les analytics et que les Bulls déçoivent cette saison.

Trae Young : 5e chez les fans, 12e chez les joueurs. Gros talent offensif et trashtalkeur dans l'âme, Ice Trae fait globalement kiffer les fans. Par contre, il n'a pas du tout la cote chez les autres joueurs de la Ligue. Peut-être à cause de son côté sale gosse, son leadership très discutable, ou encore sa tendance à prendre autant de points sur la tête qu'il n'en marque.

Jalen Brunson : 12e chez les fans, 8e chez les joueurs. Malgré une très belle saison individuelle et le fait qu'il joue dans le très gros marché de New York, le meneur des Knicks n'est que 12e au vote des fans. Néanmoins, il peut se consoler en disant que ses adversaires respectent son jeu.

Les différences marquantes au sein de la Conférence Ouest

Frontcourt

Anthony Davis : 3e chez les fans, 7e chez les joueurs, 6e chez les journalistes. AD a clairement profité de l’énorme base de supporters des Lakers pour être bien classé auprès des fans. Mais chez les médias comme chez les joueurs, Davis a moins la cote, probablement parce qu’il est incapable d’éviter la case infirmerie.

Lauri Markkanen : 7e chez les fans, 4e chez les joueurs. Pas facile quand vous jouez dans l'Utah de recevoir le soutien des fans, peu importe votre niveau. Nouvelle preuve avec Markkanen qui réalise pourtant une magnifique saison. Magnifique saison qui ne passe cependant pas inaperçue chez les joueurs.

Domantas Sabonis : 9e chez les fans, 3e chez les journalistes. Comme avec Markkanen, Sabonis est pénalisé par le fait de jouer à Sacramento. Malgré la hype grandissante entourant les Kings, Domas n'a pas la cote auprès des fans, mais les journalistes rattrapent le coup en le mettant carrément troisième derrière Jokic et LeBron.

Comme avec Markkanen, Sabonis est pénalisé par le fait de jouer à Sacramento. Malgré la hype grandissante entourant les Kings, Domas n’a pas la cote auprès des fans, mais les journalistes rattrapent le coup en le mettant carrément troisième derrière Jokic et LeBron. Andrew Wiggins et Draymond Green : 5e et 8e chez les fans, 19e et 14e chez les joueurs. Encore une fois, la fanbase des Warriors a tout donné pour ses représentants malgré la saison décevante de Golden State. Wiggins et Green se retrouvent ainsi dans le Top 10 du vote des fans, mais bien plus loin chez les joueurs. On a notamment un très grand écart pour Wiggs, qui a beaucoup squatté l’infirmerie récemment.

Backcourt

De’Aaron Fox : 8e chez les fans, 5e chez les journalistes. Voir paragraphe Domantas Sabonis.

Devin Booker : 10e chez les fans, 7e chez les joueurs. L'arrière All-Star n'a toujours pas la cote chez les fans, et c'est probablement lié au fait de jouer à Phoenix, une équipe qui fait rarement la une. Le fait qu'il soit blessé n'arrange pas les choses non plus, mais les joueurs savent quand même à quel point Book est une machine offensive.

Russell Westbrook : 6e chez les fans, 18e chez les joueurs. Voici la preuve ultime que jouer à Los Angeles – ville des stars – est un avantage énorme pour atteindre le All-Star Game. Malgré toutes les turbulences qui ont frappé L.A. depuis l'arrivée de Russ en 2021, la fanbase des Lakers a tenté d'envoyer Brodie au match des étoiles. Heureusement sans succès, les joueurs n'étant clairement pas dans le même délire.

Anthony Edwards : 13e chez les fans, 8e chez les joueurs. Encore un qui est pénalisé par l'endroit dans lequel il joue. Malgré son côté spectaculaire, son smile et ses grosses déclarations, Ant-Man n'est pas aidé par le fait d'évoluer aux Timberwolves. Mais ses adversaires commencent vraiment à se rendre compte à quel point il est fort.

Klay Thompson : 5e chez les fans, 25e chez les joueurs. Bonjour le (très) grand écart ! Comme Wiggins et Draymond, Klay profite de l'énorme fanbase des Warriors pour intégrer le Top 5 des votes chez les fans. Cependant, il est loiiiiiiiin derrière chez les joueurs, qui visiblement voient en Thompson que l'ombre du All-Star qu'il était avant ses grosses blessures.

_____

Source texte : NBA