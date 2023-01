Cette nuit, à 1h du matin, la NBA va dévoiler les titulaires et les deux capitaines pour le prochain All-Star Game de Salt Lake City. Bam Adebayo n’a pratiquement aucune chance d’en faire partie, lui qui n’est même pas dans le Top 10 des votes des fans pour le frontcourt à l’Est. “Certains ne devraient pas figurer sur cette liste” a déclaré le pivot du Heat.

Entre Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jayson Tatum et Kevin Durant, on peut dire qu’il y a du très beau monde pour occuper les trois places du frontcourt à l’Est en vue du prochain match des étoiles. On parle de quatre des meilleurs joueurs de la planète basket, tous auteurs d’une campagne calibre MVP.

Aucun scandale donc concernant le fait que Bam Adebayo n’ait pas sa place parmi les futurs titulaires du All-Star Game 2023. Ce qui est beaucoup plus scandaleux par contre, c’est de voir certains mecs avec plus de votes que le pivot du Heat, qui réalise une saison très solide avec 21 points, 10 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception de moyenne à 54% au tir. On pense par exemple à Kyle Kuzma (Wizards) et Nic Claxton (Nets), deux joueurs figurant dans le Top 10 contrairement à Bam.

“C’est le vote des fans, je n’en dirai pas plus. Il y a des gars qui ne devraient même pas être sur cette liste. Mais c’est le vote des fans. C’est comme ça et il faut l’accepter.” – Bam Adebayo, via le Miami Herald

Quand on voit la toute dernière performance d’Adebayo face aux Celtics (30 points, 15 rebonds, 1 contre, 2 interceptions), on se dit plus que jamais que Bam mérite de participer à la fête cette saison. Son coach Erik Spoelstra l’a d’ailleurs dit après le match, “Il a montré pourquoi il est un All-Star ce soir, le match était en antenne nationale, j’espère que les gens l’ont remarqué”.

Enjoy these Bam highlights. We sure will. 🎥 pic.twitter.com/FVN9haAKql — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 25, 2023

Mais Adebayo le sait, il va devoir compter sur le choix des entraîneurs pour obtenir son ticket pour Salt Lake City, les coachs choisissant comme chaque année les remplaçants pour le match des étoiles.

“Aujourd’hui, je suis dans une position où ma participation dépend des coachs à l’Est. Ce qui m’agacerait, c’est s’ils me disent que quelqu’un a mieux joué que moi cette année alors que je mène la NBA au nombre de points dans la raquette et que je suis l’une des raisons qui expliquent pourquoi on gagne.”

Gagner, c’est effectivement quelque chose que Bam et le Heat font pas mal en ce moment. Depuis mi-décembre, Miami affiche un bilan de 15 victoires en 22 matchs sous l’impulsion d’un Adebayo sur tous les fronts (22,6 points, 11,4 rebonds, 2,6 passes, 1,4 contre, 1 interception de moyenne sur la période, à 55% au tir). Résultat, après un début de saison compliqué, la troupe de Coach Spo a retrouvé une place dans le Top 6 de la Conférence Est avec un bilan de 27 victoires pour 22 défaites, tout ça malgré de nombreuses absences à droite à gauche et un Jimmy Butler qui n’a joué que 34 des 49 matchs du Heat cette saison.

Alors Bam Adebayo All-Star, ça ressemble de plus en plus à une évidence.

Source texte : The Miami Herald