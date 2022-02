Le nouveau trophée Kobe Bryant pour le MVP du All-Star Game dévoilé : motivation supplémentaire, qui pour le soulever le 20 février prochain ?

Si vous n’êtes pas encore au courant, sachez que les remplaçants pour le prochain All-Star Game de Cleveland vont être dévoilés ce soir. Mais avant de sortir le sel, la NBA a dévoilé d’autres petites choses sympathiques ce jeudi, à savoir de nouveaux trophées en vue du All-Star Weekend dont le Kobe Bryant MVP Trophy.

En 2020, après la terrible tragédie de Calabasas, la NBA avait décidé de rendre hommage à Kobe Bryant en associant son nom au trophée de MVP du All-Star Game (et en changeant le format du match), que le Black Mamba a remporté à quatre reprises (record NBA avec Bob Pettit) au cours de sa carrière. Cet hommage vient d’être poussé à un niveau supérieur puisque la Grande Ligue vient de dévoiler le nouveau Kobe Bryant All-Star Game MVP Trophy, un trophée construit sur quatre niveaux contenant plein de petites références à la carrière étoilée de Kobe. Par exemple ? Le socle est un octogone, avec huit côtés donc (on précise au cas où hein), huit comme le premier numéro porté par Bryant dans sa carrière. On retrouve également 18 étoiles à la base du trophée pour célébrer les 18 sélections All-Star du Mamba, une base qui possède une hauteur de 2 inches (5,08 cms) en référence à son titre de MVP du All-Star Game 2002. Sur le niveau 1 du trophée, d’une hauteur de 7 inches (17,78 cms) pour saluer le titre de MVP remporté par Kobe au All-Star Game 2007, on retrouve 24 étoiles. 24 comme le deuxième numéro de Bryant évidemment, mais aussi comme les 24 All-Stars participant au match des étoiles chaque année. Le niveau 2 est lui d’une hauteur de 9 inches (22,86 cms) en référence – vous l’avez deviné – au titre de MVP remporté au All-Star Game 2009 par Kobe, et contient dix étoiles comme le numéro du Black Mamba avec Team USA. Au niveau 3, qui fait 11 inches (27,94 cms) de hauteur (MVP du All-Star Game 2011 évidemment), on retrouve cinq étoiles pour les cinq titres de champion NBA gagnés par Bryant au cours de sa carrière avec les Lakers, tandis que le dernier niveau est composé d’une seule étoile, étoile qui représente non seulement la star des stars (le MVP du All-Star Game quoi) mais aussi le seul trophée de MVP de la saison régulière remporté par Kobe Bryant en 2008. Le niveau 4 fait lui 2 inches, comme la base, pour célébrer les deux titres de MVP des Finales du Mamba.

Dites bonjour au Kobe Bryant All-Star Game MVP trophy ⭐️ C’est le trophée qui sera désormais donné au MVP du All-Star Game, en hommage au Mamba 🙏 pic.twitter.com/Ns5Kp2hPO3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

En plus de cet hommage à Kobe, la NBA a également donné un coup de neuf aux autres trophées du All-Star Weekend. Effectivement, la Grande Ligue propose aussi un nouveau design pour les trophées récompensant le MVP du Rising Stars Challenge, le vainqueur du concours à 3-points, le gagnant du Skills Challenge et enfin le vainqueur du Slam Dunk Contest. Les différents participants au match des étoiles le 20 février prochain recevront également une petite bague pour célébrer leur accomplissement. On en connaît certains qui échangeraient bien ces bagues-là contre une bague de champion NBA (coucou Chris Paul), mais c’est toujours ça de pris. Clairement, avec tous ces nouveaux designs et – ne l’oublions pas – la mise en place d’une nouvelle formule pour le Rising Stars Challenge, la NBA veut faire du All-Star Weekend 2022 un week-end à part. Pas étonnant quand on sait que la Grande Ligue célèbre cette saison son 75e anniversaire.

Un tout nouveau trophée Kobe Bryant pour le MVP du All-Star Game, un nouveau design pour les trophées accompagnant les autres grands événements du week-end, une nouvelle formule pour le Rising Stars Challenge et sans doute beaucoup d’autres surprises… la NBA sait vraiment marquer le coup quand il faut.

Voici également les 4 nouveaux designs de trophées qui ont été dévoilés par la NBA, pour les 4 autres événements du All-Star Week-end : – MVP du match rookies / sophomores

– Vainqueur du concours à trois points

– Vainqueur du concours de skills

– Vainqueur du Dunk Contest pic.twitter.com/OvyUQr48OW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

Pour rappel, voici à quoi ressemblaient les trophées pour les vainqueurs du Skills Challenge / Dunk Contest / Three Point Contest, ainsi que le trophée de MVP du match entre rookies et sophomores. pic.twitter.com/UXqt7zU0Dj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

Je pense qu’on peut parler d’une upgrade. pic.twitter.com/GBQU26POUI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022