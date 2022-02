Sans Rudy Gobert, le Jazz est sur les bases de la pire défense NBA… all-time : c’est nous ou Rudy est indispensable ?

Les chiffres sont tombés… Utah possède une défense historiquement mauvaise lorsque Rudy Gobert est absent. On le sait, le pivot français fait la pluie et le beau temps à Salt Lake City, et la stat qu’on va vous donner est peut-être la plus parlante de tous pour exprimer la Gobert-dépendance.

On connaissait déjà l’impact défensif d’un Rudy Gobert. Triple DPOY, meilleur défenseur intérieur de la Ligue, contreur d’exception, intimidateur hors normes… Bref les qualités de défenseur du Frenchie ne sont plus à prouver. Cette saison, avec ses dix matchs loupés, son absence se fait encore plus ressentir. En effet, lorsque Rudy est à l’infirmerie, le defensive rating du Jazz est de 121,2, c’est-à-dire que sur 100 possessions, Utah encaisse 121,2 points si l’on en croit StatMuse. Pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente, les Sacramento Kings version 2020-21 avaient un rating défensif de 117,2, soit la deuxième pire défense de l’histoire derrière les Cavaliers de 2018-19 (117,6)… Voilà voilà. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Depuis que Gobzilla manque des matchs, le Jazz connaît donc un gros coup de mou. Comme par hasard. Sur les dix rencontres ratées de RG, Utah n’a gagné que deux fois. Et l’impact du Frenchie va bien au-delà des stats, il suffit de regarder le Jazz lorsqu’il est sur le parquet – ce qui est cool – et quand il est absent – ce qui est beaucoup moins cool.

Il y a quelques mois, la question de qui était le joueur le plus important entre Hassan Whiteside Donovan Mitchell et Rudy Gobert pouvait se poser de manière tout à fait légitime. Aujourd’hui, oser poser cette question est presque une insulte au basket. Sans la Stifle Tower sur le terrain, le Utah Jazz est aussi peu impressionnant que l’AS Saint-Etienne. Alors oui on peut dire que Spida est aussi absent en ce moment mais on n’est pas du tout dans la même galaxie en matière de contribution défensive. La Rudy-dépendance est claire dans l’Utah, ce qui comble notre côté chauvin, mais qui peut inquiéter les fanatiques de l’équipe de Quin Snyder. Eux comme nous espèrent donc le voir revenir sous peu après sa blessure au mollet. Mais un futur retour ne change pas le fait que le Jazz doit absolument se renforcer à la deadline, car s’arrêter en demi… ça suffit ! Déjà, il est impératif de récupérer un forward digne de ce nom, parce qu’avec un Joe Ingles out pour la saison et une défense extérieure aux abois, bah tu ne peux pas aller bien loin. La piste Robert Covington est notamment étudiée à Salt Lake City, aux dépens de Jerami Grant qui semble impossible à récupérer. Mais au final, pour que ce Jazz puisse vraiment espérer quelque chose, il faudra absolument que Rudy reste en bonne santé.

Ce Jazz sans Gobert est en grande difficulté. Deux victoires en dix matchs, la pire défense de la NBA, une dynamique bien crade… Vivement le retour du Français pour cette équipe d’Utah qui a besoin de prendre de l’air au vu de la concu qui la rattrape. Tu es bien mignon Hassan Whiteside, mais Rudy… reviens vite !

Source texte : StatMuse