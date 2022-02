Bill Fitch s’est éteint à l’âge de 89 ans : une légende du coaching nous a quittés, RIP Captain Video

Bien triste nouvelle dans le monde NBA. À l’âge de 89 ans, l’ancien coach des Celtics et des Rockets, Bill Fitch, nous a quittés. Retour sur la carrière d’un grand du coaching.

La trace qu’a laissée Bill Fitch sur le coaching restera indélébile dans l’histoire NBA. Sur ses 25 saisons en tant que coach, il aura gagné deux titres de Coach de l’Année (1976 et 1980) ainsi qu’un titre avec les Celtics en 1981. Il restera à tout jamais comme l’un des précurseurs des séances vidéo pour scouter les équipes adverses, une méthode qui est à ce jour très courante en NBA, ce qui lui vaudra le surnom de Captain Video. Captain America enfile son costume, Captain Video, lui, enfilait les victoires. Sa carrière de coach NBA débute à l’aube de la saison 1970-71 avec les Cleveland Cavaliers, faisant de lui le tout premier entraîneur de la franchise de l’Ohio puisqu’elle a vu le jour avec l’expansion de 1970. Forcément, les résultats ne seront pas tout de suite au rendez-vous, et il faudra attendre 1976 pour que les Cavs de Fitch connaissent leurs premiers Playoffs. Une belle saison régulière (49-33) qui lui vaudra d’être élu COY. Ses premiers Playoffs seront de très belles factures puisqu’il se hissera en Finales de Conférence, sortant au passage les Bullets, finalistes NBA l’année précédente. L’aventure Cleveland prend fin en 1979 pour rejoindre les Celtics du rookie Larry Bird. Le véritable début de la légende de Bill Fitch…

Hall of Famer Bill Fitch, twice Coach of the Year and a champion with Boston in 1981 as Larry Bird’s first NBA coach, has died at age 89.

Fitch’s passing was confirmed by daughter Marcy Ann Coville via Indiana's Rick Carlisle, who broke into coaching under Fitch in New Jersey. pic.twitter.com/IsTcCDOAMR

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 3, 2022