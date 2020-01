Hommage à David Stern : un bandeau noir jusqu’à la fin de la saison pour toutes les équipes, une pensée pour lui à chaque match

Le décès de David Stern est l’événement marquant de ce début d’année et la NBA a décidé de lui rendre un hommage global. Selon Shams Charania de The Athletic, un bandeau noir va apparaître sur les maillots de toutes les équipes de la Ligue jusqu’à la fin de la saison.

En ce début d’année, les hommages à l’ancien commissionnaire de la NBA pleuvent. Ainsi, de nombreux acteurs de la Grande Ligue ont glissé un petit mot et une petite prière pour David Stern, à travers les réseaux sociaux ou en déclaration à la presse. Il faut dire que beaucoup de joueurs ont serré la main de Stern au moment de la Draft et sa voix résonne probablement encore dans leur tête. Mais en plus de ces hommages individuels, on attendait une réaction de la NBA dans sa globalité. C’est désormais chose faite. Si l’on en croit Shams Charania sur son compte Twitter, les 30 franchises vont porter un bandeau noir commémoratif à la mémoire de Stern et ce jusqu’à la fin de la saison. Ainsi, à chaque match que l’on va regarder, on pensera à David, comme pour se rappeler que sans lui, tout cela n’existerait peut-être pas.

The NBA and its 30 teams will honor David Stern with commemorative black bands on player jerseys for the remainder of 2019-20 season. Referees will also wear the special bands on their uniform. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2020

Le décès de David Stern est donc l’information principale de ce début d’année, une triste manière de débuter 2020. Cependant, il n’est plus là et c’est dans ces moments qu’on se rend compte de l’impact du Monsieur sur la NBA. De la médiatisation de la Ligue à sa promotion internationale en passant par la création de la WNBA et plein d’autres choses encore, les décisions de Stern ont clairement amené la NBA là où elle est aujourd’hui. Alors même s’il ne faisait pas l’unanimité, chacun reconnaît son immense impact et beaucoup de membres de la Ligue, joueurs comme dirigeants, ont été influencés directement par Stern. C’est donc en toute logique que la NBA souhaite honorer comme il se doit celui qui est considéré comme l’architecte de la NBA moderne.

Un grand monsieur nous a quittés en ce début d’année et les hommages pleuvent. Cette décision de la NBA est un honneur symbolique, et ce n’est probablement que le premier d’une longue série. Car lorsque ton bâtisseur s’en va, rien n’est trop beau pour lui.

Source texte : The Athletic