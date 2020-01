Le décès de David Stern vu par Twitter : des hommages à la hauteur de son impact pendant ses 30 ans de mandat

2020 commence d’une bien triste manière pour l’ensemble de la planète NBA : David Stern est décédé ce 1er janvier, des suites d’une hémorragie cérébrale. Le prédécesseur d’Adam Silver avait 77 ans. Même si toutes ses décisions n’ont pas toujours convaincu tout le monde (comme dans tout mandat), l’ancien commissionner y est pour beaucoup dans l’image, la médiatisation et l’entreprise qu’est la Grande Ligue aujourd’hui. Et à en voir les réactions de part et d’autre, on se rend vite compte que c’est bien un monument du paysage NBA qui s’en est allé.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

RIP David Stern🙏🏾! Shaking your hand on June, 26, 2003 was a dream come true ❤️ pic.twitter.com/ZCT7naJPcU — DWade (@DwyaneWade) January 1, 2020

« RIP David Stern ! Vous serrer la main le 26 Juin 2003 était un rêve devenu réalité. »

Th NBA and my family would not be in our position if wasn’t for one of the greatest Commissioners in professional sports. RIP David Stern. The game thanks you and will miss you. — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) January 1, 2020

« La NBA et toute ma famille n’en seraient pas là si ce n’était pas pour l’un des plus grands commissioners de l’histoire du sport professionnel. RIP David Stern. Vous avez changé la donne et vous allez manquer à la ligue. »

Today the #NBAFamily lost a legend, a leader that changed our game for the better. A father, a husband, a friend. RIP #DavidStern, you will forever be missed. 🙏🏼 pic.twitter.com/0dColRyTOT — Pau Gasol (@paugasol) January 1, 2020

« Aujourd’hui, la famille NBA a perdu une légende, un leader qui a changé la donne en bien. Un père, un mari, un ami. RIP David Stern, vous allez toujours nous manquer. »

Thank you David Stern, the greatest commissioner of any professional sports ever. Thank you for what you’ve done for the game globally. May you Rest In Peace — Nicolas Batum (@nicolas88batum) January 1, 2020

« Merci David Stern, le plus grand commissionner de tous les temps, tous sports confondus. Merci pour ce que vous avez fait pour cette ligue dans sa globalité. Reposez en paix. »

RIP David Stern — Norvel Pelle (@NorvelPelle05) January 1, 2020

Rip David Stern — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) January 1, 2020

Rest In Peace David Stern 🙏🏽 https://t.co/nJ5Krv6Bke — CJ McCollum (@CJMcCollum) January 1, 2020

RIP DAVID STERN🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 — Patrick Beverley (@patbev21) January 1, 2020

« Reposez en paix David Stern. »

« Reposez au paradis. »

Prayers up for David Stern and his family! Rest In Peace 🙏 pic.twitter.com/iCM8e5iL9n — Enes Kanter (@EnesKanter) January 1, 2020

« Prières pour David Stern et sa famille. Reposez en paix. »

RIP David Stern! Prayers up to his family!!! — Langston Galloway (@LangGalloway10) January 1, 2020

« Reposez en paix David Stern ! Prières pour sa famille ! »

Prayers up for David Stern and his family!! — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) January 1, 2020

« Prières pour David Stern et sa famille ! »

When I was a kid I would watch the NBA drafts all the time. I used to dream about getting drafted, putting on my hat, and shaking his hand, and accomplishing a dream. He helped take the game to new heights.. RIP to the GREAT David Stern. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) January 1, 2020

« Quand j’étais gamin, je regardais toujours les Drafts NBA. J’avais l’habitude de rêver d’être drafté, mettre ma casquette, lui serrer la main et réaliser un rêve. Il a changé la donne et poussé ça à de nouvelles hauteurs. RIP au GRAND David Stern. »

RIP commissioner Stern. Condolences and prayers to his family 🙏🏾 — Garrett Temple (@GTemp17) January 1, 2020

« RIP au commissioner David Stern. Condoléances et prières pour sa famille. »

RIP David. You always said you made me and you were absolutely right . You were a friend, mentor and administrator of the largest donut fund ever. You are missed. pic.twitter.com/RYACDOj9ii — Mark Cuban (@mcuban) January 1, 2020

« RIP David. Vous disiez toujours que vous m’aviez construit et vous aviez totalement raison. Vous étiez un ami, un mentor et le gérant de l’une des plus grandes entreprises du monde. Vous nous manquez déjà. »

We lost an icon of our sport today with the passing of Commissioner Emeritus David Stern. David was a visionary and innovator in every sense of the language, and the success of our league today is a reflection of his leadership. We extend our thoughts & prayers to his family. pic.twitter.com/qk7NvRvdmH — Golden State Warriors (@warriors) January 1, 2020

« Nous avons perdu une icône de notre sport aujourd’hui avec le décès du commissionner émérite David Stern. David était un visionnaire et un innovateur dans tous les sens du terme, et le succès de notre ligue aussi est un reflet de son leadership. Nous transmettons nos pensées à sa famille. »

Our thoughts and prayers are with the NBA Commissioner Emeritus David Stern’s family. — Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 1, 2020

« Nos pensées et prières vont à la famille commissioner émérite de la NBA David Stern. »

The L.A. Clippers and #ClipperNation are saddened by the loss of David Stern, whose vision and leadership over his 30 years as @NBA commissioner transformed our sport into the game we love today. Our thoughts are with his family at this time. — LA Clippers (@LAClippers) January 1, 2020

« Les Los Angeles Clippers et toute la Clippers Nation sont attristés par la perte de David Stern, dont la vision et le leadership à travers ces 30 années en tant que commissioner de la NBA a transformé notre sport que nous aimons aujourd’hui. Nos pensées vont à sa famille actuellement. »

Thank you for everything you did pic.twitter.com/pvRwvI5CBp — Marco Belinelli (@marcobelinelli) January 1, 2020

« Merci pour tout ce que vous avez fait. »

RIP Commissioner Stern, very sad to hear the news. You did great things for the game of basketball. Someone I always admired. #NBAFamily — Al Horford (@Al_Horford) January 1, 2020

« RIP David Stern, très triste d’apprendre cette nouvelle. Vous avez fait de grandes choses pour le basket. Vous êtes quelqu’un que j’ai toujours admiré. »

The game lost a leader today. Extending my prayers to David’s family and loved ones in this time of grief 🙏🏾 pic.twitter.com/TgNKlyAKZi — Chris Paul (@CP3) January 1, 2020

« Nous avons perdu un leader aujourd’hui. Je transmets mes prières à la famille de David et ceux qui l’aimaient en cette période douloureuse. »

« RIP David Stern. Vous allez nous manquer. »

Une NBA très affectée dès le premier jour de cette nouvelle décennie avec la perte de son ancien commissioner emblématique. Si la ligue en est là aujourd’hui, elle le doit beaucoup à David Stern. On espère que les joueurs, entraîneurs et tous les membres de cette grande famille qu’est la NBA lui rendront hommage de la meilleure des manières dans leurs domaines respectifs.