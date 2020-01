Coachs du mois de décembre : Mike Budenholzer et Billy Donovan primés, Paul George et Russell Westbrook seraient-ils surcotés ?

En ce début de nouvelle année, la NBA a dévoilé ses récompenses pour le dernier mois de la décennie. Dans la catégorie des hommes en costume, ce sont Mike Budenholzer et Billy Donovan qui ont été récompensés pour leur travail et leurs bons résultats.

Lorsque l’on pense coach du mois, il nous vient souvent à l’esprit le technicien avec le meilleur bilan. C’est le cas pour le mois de décembre. En effet, Mike Budenholzer a été récompensé pour son travail sur le mois dernier qui est dans la continuité de l’excellent début de saison des Bucks, qui n’ont fait que monter en puissance depuis octobre. Après, on peut dire qu’avoir un mec comme Giannis dans son effectif facilite la chose. Cependant, même si l’équipe est portée par le Grec, c’est bien Mike qui réussit à maintenir une entente dans l’effectif et qui fait en sorte que chacun soit dans son rôle. Ainsi, le MVP en titre est entouré de shooteurs qui sont prêts à recevoir les passes du Freak lorsqu’il subit des prises à cinq, même si parfois ça ne l’empêche pas de venir marquer sur la truffe de toute l’équipe adverse. Toujours est-il que l’ancien coach des Hawks a réussi à transformer certaines de ses recrues pour qu’elles s’adaptent à son système. On pense forcément aux frères Lopez, pivots qui prennent des tirs du parking. En début de saison, on craignait un peu l’impact du départ de Malcolm Brogdon vers les Pacers, cependant il n’en est rien et les hommes de Mike Budenholzer affichent le meilleur bilan de la Ligue avec 31 victoires pour 5 défaites. Une récompense qui est donc logique pour un coach qui a emmené son équipe à un bilan de 13-2 à travers le mois de décembre, durant lequel cette dernière a creusé un écart avec les Lakers au niveau du classement.

Si on savait que les Bucks allaient être très compétitifs, on ne voyait pas du tout le Thunder afficher une telle forme et surtout pointer à la septième place de la Conférence Ouest. L’équipe d’Oklahoma City possède un bilan de 19 victoires pour 15 défaites et c’est assez étonnant. En effet, avec les départs de Paul George et de Russell Westbrook, la franchise signait la fin d’une ère et le début d’une période de reconstruction, enfin c’est ce qu’on pensait. On imaginait mal CP3 s’épanouir à OKC, mais il est resté dans l’Oklahoma (surtout parce que personne ne voulait de son contrat) et semble retrouver une seconde jeunesse. Il est décisif et a enchaîné les bonnes performances. Autre bonne surprise cette saison, Shai Gilgeous-Alexander. Le sophomore explose en ce début d’exercice et profite pleinement de tous les conseils et de toute l’expérience que Chris Paul peut lui apporter. Ajoutez à cela des role players qui répondent présent et vous obtenez une des bonnes surprises de la saison. Cependant, un homme est responsable de ces résultats : il s’agit de Billy Donovan. Le technicien a réussi à faire confiance à ses joueurs et à créer une équipe solide avec les moyens du bord. Le mois de décembre a été particulièrement réussi par le Thunder, qui affiche un bilan de 11 victoires pour 4 défaites. Billy est donc logiquement récompensé pour la première fois de sa carrière et bizarrement, c’est l’année où il doit gérer une équipe et non une ou deux stars qui croquent, coïncidence ou pas ? À vous de trancher mais on a notre petite idée sur la question. Une bonne surprise donc mais qui reste logique et qui vient récompenser tout le travail et toute la progression d’un groupe dans sa globalité.

On a donc une confirmation et une surprise. D’un côté, Mike Budenholzer et ses Bucks, qui dominent la Ligue. De l’autre, Billy Donovan, qui remporte son premier trophée avec OKC. Comme quoi, qui a besoin de PG ou de Westbrook pour avoir une récompense ?

