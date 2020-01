Joueurs du mois de décembre : Giannis Antetokounmpo et James Harden bouclent la décennie en beauté

Première partie des récompenses du mois avant celles des rookies et des coachs : les joueurs du mois. Pour la dernière fois de la décennie 2010, ce sont encore deux monstres qui ont chopé le gros lot. Giannis Antetokounmpo a été récompensé à l’Est, et James Harden à l’Ouest.

Commençons par ce qui est le plus proche de nous : la côte Est. Encore une fois, Antetokounmpo est élu meilleur joueur du mois dans sa conférence. Mettons les choses au clair. Ce que produit Milwaukee en ce moment avec le Freak en leader est bien sale. Il s’agit là de la meilleure équipe de la Ligue, les Bucks n’ont perdu que deux petits matchs en décembre, même s’il y a eu cette raclée à Noël chez les Sixers. Ils ont remporté 13 autres rencontres, notamment celle au sommet face aux Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Sur le mois, Giannis a tourné à des moyennes de 29,3 pions, 12 rebonds et 5,3 assists. Pour vous la faire courte, personne n’a mis plus de points que lui dans sa conférence et seulement trois joueurs ont fait mieux au rebond à l’Est. Pour en finir avec le Freak, il a aussi proposé des pourcentages bien propres. 55% au shoot, dont un joli 39,4% du parking. Ah ouais, y’a rien à dire… ce n’est pas volé.

De l’autre côté du pays, c’est donc El Barbudo qui a raflé la mise. Le joueur des Rockets avait cependant un peu plus de concurrence à l’Ouest. Il faut dire qu’il y a entre autres deux ou trois gars un peu chauds du côté de Los Angeles. Luka Doncic a lui raté deux semaines ce mois-ci mais il y avait encore la concu d’un grand Serbe dans les montagnes Rocheuses du Colorado. Toutefois, difficile de passer à côté de James Harden, auteur de 37,3 points (48,1% au tir, 42,5% de loin), 5,6 rebonds et 6,9 passes décisives sur décembre. Il enregistre aussi 2,1 interceptions et 1,2 block, c’est toujours bon à prendre. Il a d’ailleurs sorti trois matchs à au moins 50 points en décembre. Chaud chaud chaud. On vous prévient, dans les prochains jours, Harden passera la barre des 20 000 pions rentrés en carrière. Collectivement, Houston affiche un bilan de 10 victoires pour 5 défaites en décembre. Non vraiment, c’est bien propre tout ça. La fin d’année 2019 a bien été gérée.

Bon, encore du Giannis à l’Est, mais la compétition est relevée chaque mois dans l’autre conférence. Ce serait bien que quelqu’un demande gentiment au fréro grec de laisser sa place à d’autres gars quand même. On se revoit début février mais on attend vos pronos pour le mois de janvier.

