C’était dans les cartons depuis un petit bout de temps, c’est désormais officiel : le All-Star Game 2025 se déroulera au Chase Center de San Francisco, dans la salle des Golden State Warriors.

Avec le succès des Dubs de Stephen Curry au cours de la dernière décennie, la Baie de San Francisco a pris l’habitude d’être sur le devant de la scène NBA. Elle le sera à nouveau en février 2025.

La Grande Ligue vient en effet d’annoncer, via le commissionnaire Adam Silver, que le Chase Center sera le théâtre des festivités du All-Star Weekend dans un an et demi (14-16 février 2025).

“Nous sommes très heureux de pouvoir organiser les festivités du NBA All-Star dans la Baie de San Francisco, où le basket possède une longue et riche histoire. Je veux remercier Joe Lacob (propriétaire des Warriors), Peter Gruber (co-proprio des Warriors) et l’ensemble de la franchise des Warriors pour leur soutien afin de faire revenir le NBA All-Star dans la Baie.” – Adam Silver

C’est la première fois que la nouvelle salle des Warriors – ouverte en 2019 – va organiser l’événement et la première fois depuis 2000 que la NBA organisera son week-end étoilé dans la Baie. Il y a 25 ans, les festivités du All-Star Game s’étaient déroulées à Oakland, avec le fameux Slam Dunk Contest remporté par Vince Carter.

Source texte : NBA

