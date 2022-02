NBA All-Star Game 2022 : trois dernières minutes de folie, un Stephen Curry en apesanteur et LeBron James pour dire bonne nuit

Cette nuit, c’était le traditionnel All-Star Game. 71e édition pour le 75e anniversaire de la NBA, ne cherchez pas y’a aucune logique. Et si comme d’hab ça ne ressemblait pas trop à du basket au début, elle a eu le mérite de nous emballer grâce notamment à Stephen Curry et une fin de match bien épique. Allez, par ici le résumé !

Pas de boxscore maison, mais ESPN a fait le taff à notre place juste ici !

Bon, bon, bon… On ne s’attendait bien évidemment pas à un match d’anthologie puisque depuis de nombreuses années, le All-Star Game a plus tendance à nous faire tiquer qu’à nous faire rêver mais cette année, on a quand même eu de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Pour donner le ton, on a la locale de l’étape Macy Gray qui est venue interpréter l’hymne national, et ça part sur un 7/10 sur l’échelle de Fergie. Pas assez catastrophique pour atteindre son niveau, mais ce n’était pas folichon non plus. Le point musical ayant été abordé, on peut passer à la rubrique sport. Au cours de la première mi-temps, ça défend comme les Kings des deux côtés et il n’y a que Steph qui surnage sur les 24 premières minutes, finissant avec 8 tirs primés de loin et 24 points à la pause. Résultat des courses, 94-93 pour la Team Durant.

Fort heureusement, la pause de 30 minutes nous aura permis de voir la cérémonie des 75 Greatest, permettant à tous les amoureux de basket de se réconcilier avec ce sport, et d’admirer les deux meilleurs joueurs de l’histoire se faire des gros câlinous. Le match reprend et tiens donc, Curry est encore plus chaud qu’en première période. Le meneur des Warriors va tout simplement planter cinq 3-points en 128 secondes, c’est A-BE-RRANT ! Il finira même le match en battant le record du nombre de tirs du parking rentrés au All-Star Game avec 16, pour une marque à 50 pions. D’ailleurs, cela reste un évènement assez fort tout de même puisque pour l’instant, on n’avait jamais vu dans un match « homologué » par la NBA autant de tirs à 3-points rentrés par un seul et même joueur. Est-ce qu’il a fini MVP du All-Star Game ? Pour cela il fallait que la Team LeBron reparte avec la win. C’est chose faite, et en plus dans un finish qui sentait bon le basket. 139-138 à l’entame du dernier quart, donc le premier à 163 repart avec la win, format hommage à Kobe oblige. Et bah c’était génial ! On a eu de la défense, entre autres grâce à Giannis Antetokounmpo avec un scotch qu’il n’a pas servi avec juste un doigt, mais bien avec sa grosse paluche d’Athénien sur son collègue et ennemi d’un soir Khris Middleton. On a eu droit à des lancers-francs dans un All-Star Game, qui est un fait aussi rare qu’une victoire de l’ASSE. La Team LeBron a vite pris les devants grâce au trio Giannis, James et Darius Garland, parce que oui le dernier quart de Curry n’est pas jojo puisqu’il a forcé comme un porc pour tenter d’être le héros. Mais le vrai héros ce soir, celui qui a mis le couvercle, qui a fermé la boutique, c’est LeBron James aka l’enfant du pays. 160-161 après un gros 3 de Zach LaVine pour revenir à une possession de la victoire. Bronbron se retrouve en un-contre-un contre Zach, et d’un petit fadeaway mid-range va te terminer ça proprement. Qui d’autre que le King pouvait plier le match ? Bah personne il est dans son jardin-là.

La première partie du match ne restera pas dans les mémoires, mais la fin fut radieuse. Voilà comment on peut résumer ce 71e All-Star Game finalement assez sympathique. Chapeau Steph pour tes 16 3-points, merci LeBron pour le game-winner, on se donne rendez-vous à Utah l’année prochaine.