All-Star Game 2022 – la cérémonie complète des 75 Greatest en vidéo : retour sur une demi-heure historique, au milieu des plus grandes légendes NBA

En 1997, la NBA avait honoré les 50 meilleurs joueurs de l’histoire au cours d’une cérémonie légendaire à la mi-temps du All-Star Game de Cleveland. Un quart de siècle plus tard, au même endroit, on a eu droit à la version Top 75 et c’était tout aussi exceptionnel. Retour sur ce moment à part en vidéo.

Pendant quasiment une demi-heure, on a vu défiler une légende après l’autre, avec des étoiles plein les yeux comme si on était redevenus des gamins le temps d’un soir. Les 75 joueurs composant le Top 75 de la NBA pour le 75e anniversaire de la Grande Ligue n’étaient évidemment pas tous présents, mais on a battu des records en matière de greatness au mètre carré. Il y a 25 ans, c’est Michael Jordan qui fut le premier nom annoncé par le speaker. Cette nuit, c’est lui qui a fermé la marche, après la présentation des 74 autres légendes qui ont véritablement écrit l’histoire de la NBA. Les forwards d’abord, puis les pivots, et enfin les guards, voilà l’ordre que la NBA avait choisi pour honorer ses plus grandes stars. Si vous n’étiez pas devant votre écran cette nuit, et c’est fort regrettable car c’est typiquement le genre de moment qu’il faut vivre en direct, le replay va vous sauver et la chaîne House of Highlights a eu la bonne idée de mettre la cérémonie complète sur sa chaîne YouTube. On ne vous raconte pas tout, on vous laisse plutôt découvrir ou redécouvrir ce moment unique.

Installez-vous confortablement, préparez le café et les biscottes, et admirez la greatness.