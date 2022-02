Stephen Curry a enflammé le All-Star Game : du 3-points, encore du 3-points et surtout beaucoup de 3-points

Cette nuit il y avait un monsieur qui était beaucoup plus chaud que les autres, et c’était Stephen Wardell Curry. 16 tirs du parking et un floater de l’espace, c’est le plateau repas que nous a délivré le Chef.

Juste avant toute chose, les gens sensibles aux trop fortes chaleurs, veuillez évacuer le papier immédiatement. On a tendance à se plaindre nous, simples mortels, lorsque nous avons 39°C de fièvre, mais à Cleveland ce soir il y avait un mec répondant au doux nom de Stephen Curry qui a été mesuré à 70°C et ça ne l’a pas empêché de garder le smile. Ses stats ? 50 points, à 17/30 au tir dont 16/27 de loin. On connait évidemment les qualités au shoot du garçon mais là ça a dépassé l’entendement. Le Steph a été bien courtois de respecter les gestes barrières avec la ligne à 3-points puisque – quasiment – systématiquement le meneur des Warriors était au moins un mètre derrière. Dans toute sa fougue, il en oubliait même de regarder si ses tirs allaient rentrer, mais ne vous méprenez pas, ce n’est pas un oubli mais juste une histoire d’habitude.

En même temps, quand tu mets 16 tirs de la buvette dans un match, il faut bien apporter un peu de variété et là tu as du step-back, une petite bombinette sur un seul pied, de la main dans la tronche mais rien à battre. Ce mec a réussi le même geste technique de tellement de façons différentes sur un seul match que les superlatifs nous manquent. Comme si cela ne suffisait pas, le seul shoot qu’il rentre dans les 7m25, c’est un floater en déséquilibre ligne de fond touchant le plafond à 5 bons mètres du panier. Un véritable fou furieux ce garçon. Comme dirait le pire tatouage de l’histoire, pour Steph : « Sky is the limit. »

Gros match, gros shoots, grosses balls… Le triptyque parfait pour faire de bons highlights. Steph a tout fracassé à Cleveland. Eh ouais les mecs, il ne fallait pas le chahuter pendant les présentations (en vrai si, ça nous a aidé à kiffer cette nuit).