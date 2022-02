LeBron James relance le débat sur le GOAT : « Quand j’ai gagné avec Cleveland, je me sentais comme le meilleur basketteur de l’histoire »

C’est probablement le débat le plus endiablé dans l’univers du basket : Michael Jordan vs LeBron James, qui est le GOAT ? Si MJ n’est pas trop du genre à se prononcer sur la question (en même temps son CV parle un peu pour lui), le King n’a pas peur d’affirmer sa place dans l’histoire.

C’est lors d’une interview avec Kenny Smith avant le All-Star Game 2022 à Cleveland que LeBron en a remis une couche dans le débat du GOAT. Il y a quelques années, dans une discussion avec ses potes Rich Paul, Maverick Carter et Randy Mims, James avait déclaré que son magnifique titre décroché en 2016 avec les Cavs faisait de lui le plus grand joueur de l’histoire. Parce qu’il y avait le comeback après avoir été mené 3-1, parce que c’était Golden State version 73 wins en face, parce que Cleveland attendait un titre depuis plus d’un demi-siècle, parce que le block, parce que parce que parce que… Les raisons sont nombreuses et même si ça ressemblait pas mal à de l’auto persuasion à l’époque, le discours du Roi n’a pas vraiment changé depuis.

« À ce moment-là [quand il a gagné avec les Cavaliers en 2016, ndlr.], je me disais que j’étais le meilleur joueur de basket que les gens ont pu voir. Sur tous les aspects. Je me disais, ‘Je peux jouer aux cinq postes, je peux défendre sur les cinq postes ». J’ai fait quelque chose qui n’avait jamais été réalisé dans l’histoire de ce sport. Les équipes menées 3-1 étaient à 0/32 ou un truc du genre dans l’histoire des Finales NBA. Personne n’avait réussi à surmonter ça. Et personne ne nous donnait la moindre chance. J’avais juste l’impression que, ‘OK, personne n’est meilleur que moi au basket’. J’avais l’impression d’être Jay-Z quand il a conçu The Blueprint. »

Vous en faites ce que vous voulez de cette décla, nous on a déjà analysé la question en long, en large et en travers dans un Apéro maison. Si vous voulez des arguments pour LeBron, vous en trouverez. Si vous êtes plutôt de la Team MJ, vous serez servis.

Non, ce qu’on préfère retenir aujourd’hui après le All-Star Game 2022 et la magnifique cérémonie des 75 Greatest, c’est le respect qui existe entre ces deux monuments du basket. Deux monuments qui ont partagé une étreinte pour donner une superbe image qu’on n’est pas près d’oublier. Et si LeBron aime affirmer sa place dans le débat du GOAT, il ne rate jamais une occasion pour rappeler l’influence que Jordan avait sur lui, et surtout l’immense source d’inspiration qu’il représentait quand il était gamin et qu’il supportait justement les Chicago Bulls de Jojo.

« Je n’en serais pas là sans l’inspiration de MJ. J’ai toujours voulu être comme lui en grandissant. C’est incroyable que mon game-winner de ce soir soit un fadeaway, qui tire son inspiration de MJ. La manière avec laquelle il portait ses chaussures, son maillot, jusque certaines des voitures qu’il conduisait, il m’a énormément inspiré et je ne voulais pas laisser passer cette opportunité car nous sommes rarement dans la même arène. C’était rarement le cas pendant ma carrière. Alors ça compte pour moi. »

Auteur du shoot de la victoire cette nuit face à Zach LaVine et Joel Embiid, LeBron James a rendu le plus bel hommage possible à Michael Jordan, connu pour avoir brisé plusieurs cœurs à Cleveland pendant sa carrière NBA. « The Shot » lors des Playoffs 1989, le game winner au cours des Playoffs 1993, autant de moments qui ont participé à la malédiction sportive locale que LeBron a fini par briser avec le titre de 2016.

On pourrait discuter des heures dans ce débat Michael Jordan versus LeBron James mais on préfère passer notre chemin. On connaît des amitiés qui ont fini par se briser à cause de cette discussion sur le GOAT, et aujourd’hui on tient plutôt à célébrer la legacy de toutes ces légendes qui ont contribué à ce qu’est la NBA en 2022, MJ et le King en tête.

Source texte : TNT