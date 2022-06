Invité de la célèbre émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Kareem Abdul-Jabbar a profité d’une question sur la greatness de Stephen Curry au shoot à 3-points pour… donner un argument de plus en sa faveur dans la discussion du GOAT. Une punchline assez fun et qui nous rappelle la grandeur de ce qu’il a accompli.

Alors qu’il se fait d’habitude plutôt rare dans les médias, le passage de Kareem Abdul-Jabbar dans l’émission de Jimmy Fallon risque de faire pas mal de bruit aux States. Parce que malgré ses 75 piges, celui qui a été élu six fois MVP a montré qu’il était encore en pleine forme, avec un sens aiguisé de la punchline. On l’a d’abord vu au moment où il évoque les Celtics de 1985, dont il a comparé les larmes à une vulgaire garniture à mettre dans ses hot-dogs, ou encore quand il se lance sur la dimension indéfendable de son célèbre hook. Mais ce n’est pas tout. Le reste de l’émission lui a notamment donné l’occasion de placer une décla encore plus salée à un moment assez inattendu. Interrogé par l’animateur sur ce qu’a accompli Stephen Curry au tir à 3-points par rapport aux gars de l’époque où il jouait, KAJ en a profité pour rappeler une stat hallucinante de sa carrière. Et aussi un peu pour mettre dans la sauce ses rivaux (LeBron James et Michael Jordan en tête) dans la discussion honorifique du GOAT. Allez, on vous retranscrit ses paroles, appréciez l’artiste :

« À l’époque, il y avait des bons shooteurs mais on prenait peut-être dix shoots à 3-points sur tout un match. Maintenant c’est dix, vingt tirs à 3-points par quart temps. On dirait que c’est un concours à 3-points, les gens aiment ça. J’étais, enfin je suis toujours, le meilleur marqueur de l’histoire NBA, et je n’ai mis qu’un seul 3-points dans ma carrière. […] C’était en 1986. C’était un accident. J’étais dans le corner pour aller prendre le rebond. J’étais dos au panier, donc je me suis retourné, j’ai pris le shoot et j’ai marqué. » – Kareem Abdul-Jabbar https://youtu.be/RYuktBlNF9s

Au-delà de la deuxième partie assez marrante de cette décla, Abdul-Jabbar a soulevé un point intéressant. À une époque où le tir extérieur est ultra-valorisé et où des records offensifs tombent chaque année grâce à lui, ce bon vieux Kareem nous rappelle bien à quel point il a été dominant dans la raquette. Sans cette arme du shoot longue distance qui parait aujourd’hui indispensable, The Captain arrive à tenir tête aux plus gros scoreurs plus « récents », qui ont tous une bonne adresse à 3-points à leur arsenal. Et même si LeBron James pourrait prendre le record all-time du nombre de points marqués encore détenu par Kareem (il lui faudra quand même en scorer 1 326 pour y arriver), voilà un argument qui pèse lourd dans les comparaisons qu’on peut faire avec d’autres joueurs du top all-time de la NBA. D’ailleurs, comme on aime s’amuser, on a décidé d’aller voir ce que donnerait le scoring de LeBron en carrière si on lui enlevait ses tirs primés. Eh bien avec 2 140 réussites dans ce domaine, le total de LeBron passerait de 37 062 points inscrits à seulement 30 642. Presque de quoi faire passer le King pour un loser (non). Bon, on l’admet, cette stat ne sert pas à grand chose et ça n’a pas trop de sens, mais on a voulu pousser le raisonnement jusqu’au bout. Reste à voir si, malgré cela, LeBron finira par prendre ce record à l’ancien pivot d’ici la fin de sa carrière.

Peu présent dans les médias pour vanter sa carrière, Kareem Abdul-Jabbar vient peut-être de relancer l’éternel débat sur le GOAT de la NBA. L’argument avancé est intéressant, mais on doute que Bronbron, Jojo et pas mal d’autres gars soient d’accord avec lui. Mais après tout peu importe, nous, on aime bien ce genre de déclas assez fun.

Source : « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon »