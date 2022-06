Possédant deux picks de draft dans le Top 15, les Hornets ont pas mal d’options dans la poche en vue de la grande soirée de jeudi. Charlotte fera donc partie des principales franchises à suivre, surtout que des rumeurs commencent à tomber sur un potentiel package incluant Gordon Hayward.

Que vont faire les Hornets avec leurs deux choix du premier tour ? C’est l’une des questions qui pèsent à l’approche de la Draft. Bien évidemment, ils peuvent décider de prendre deux prospects avec le pick #13 et #15. Ils peuvent aussi monter dans la Loterie en refourguant ces deux picks pour en obtenir un plus élevé. Ils ont également la possibilité d’utiliser l’un des deux pour tenter d’obtenir le pivot qui leur manque (coucou Myles Turner) ou un autre vétéran pouvant les aider à accrocher enfin les Playoffs. Ou alors ils peuvent attacher un choix de draft à un package pour se débarrasser d’un contrat un peu trop imposant dans les comptes de la franchise. Si l’on en croit Brian Windhorst, ce dernier scénario semble prendre de l’importance à moins de 48 heures de la grande cérémonie. Selon le journaliste d’ESPN, les Frelons pourraient effectivement utiliser leur flexibilité à la Draft pour transférer le contrat de Gordon Hayward, qui pèse plus de 61 millions de dollars sur les deux prochaines saisons. Malgré le talent du bonhomme, ce n’est pas le genre de deal qu’une autre franchise souhaite accueillir – surtout au vu des problèmes de durabilité d’Hayward – mais s’il y a un pick #13 ou #15 dans le lot, cela pourrait éventuellement en faire réfléchir certains.

The Hornets are looking to trade one of their two first-round picks alongside Gordon Hayward to clear cap space for retaining Miles Bridges, per @WindhorstESPN. — Evan Sidery (@esidery) June 21, 2022

Ayant également Terry Rozier sous contrat jusqu’en 2026 pour 96 millions de dollars, les Frelons sont aujourd’hui dans l’optique de faire quelques économies. Pour rappel, la Free Agency de Miles Bridges arrive à grands pas et l’ailier de 24 ans risque bien de demander le max ou pas loin (dans les 170 millions sur cinq ans) après sa très belle saison 2021-22. Si certains du côté de Charlotte semblent hésiter à lui offrir un tel pactole, au vu des dernières rumeurs on peut penser que la franchise basée en Caroline du Nord fera ce qu’il faut pour conserver Bridges, elle qui – on le rappelle – pourra s’aligner sur n’importe quelle offre faite par la concurrence. Outre Bridges, d’autres dossiers vont également arriver vite sur le bureau du proprio Michael Jordan, ce qui peut également expliquer la volonté des Hornets de bouger un contrat comme celui de Gordon Hayward. Déjà, cet été, P.J. Washington sera éligible à une extension et surtout, ce sera ensuite au tour de LaMelo Ball de demander une prolongation de contrat XXL à l’été 2023. Si on peut se poser des questions sur l’avenir de Washington chez les Hornets, il ne fait aucun doute que LaMelo touchera gros et qu’il représentera ainsi l’un des deux contrats les plus imposants de la franchise avec Bridges. Ce duo est à la base du projet Hornets, et Charlotte semble aujourd’hui vouloir se donner de la marge de manœuvre pour construire du mieux possible autour d’eux.

Avec la grosse prolongation de contrat de Miles Bridges en ligne de mire, il sera intéressant de voir ce que les Hornets vont faire jeudi soir. Le scénario le plus probable, c’est celui dans lequel ils conservent l’un de leurs deux picks pour choisir un rookie et utilisent l’autre dans un éventuel deal. Reste à voir si Gordon Hayward va faire ses valises ou pas…

Source texte : ESPN