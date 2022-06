Lancés dans une reconstruction/transition depuis le transfert de Domantas Sabonis à la dernière trade deadline, les Pacers continuent leur chantier. La Draft arrive dans quelques jours et Indiana serait en train de réfléchir à un transfert pour Malcolm Brogdon voire Myles Turner. On fait le point sur la situation chez les fermiers.

C’est peut-être le début du grand ménage dans l’Indiana. Quelques mois après leur trade de Domantas Sabonis qui a permis de récupérer le gros potentiel de Tyrese Haliburton, les Pacers veulent maintenant construire une équipe de jeunes joueurs talentueux autour du guard. Et on le sait, l’un des meilleurs moyens de pouvoir récupérer un prospect intéressant, c’est d’être bien placé à la Draft. Avec la saison qu’ils viennent de nous sortir (13e à l’Est, 25 wins en 82 matchs), les hommes en jaune ont déjà récupéré le sixième choix. Mais comme rapporté par Bleacher Report, ils ne veulent pas s’arrêter là et comptent bien tester la valeur de quelques-uns de leurs joueurs pour essayer de gratter quelque chose de plus. À ce petit jeu-là, le premier domino à tomber pourrait être Malcolm Brogdon. Le meneur a vu sa dernière saison être gâchée par les blessures, mais il reste un joueur solide à son poste dans la Ligue. Free Agent en 2025, Brogdon a « déjà » 29 ans. Le management des Pacers peut considérer qu’il ne représente pas l’avenir et serait ainsi tenté de l’échanger pour reconstruire une équipe plus jeune, tout en offrant plus de responsabilités à Haliburton sur le backcourt. Les Knicks (qui ont le 11e choix à la Draft cette année) auraient montré de l’intérêt pour le profil de Brogdon comme plan B s’ils ne parviennent pas à aller chercher l’agent libre Jalen Brunson, et les Wizards – à la recherche d’un meneur solide – pourraient aussi se mettre sur le dossier.

Turner to Charlotte? 🤔 The Hornets are reportedly willing to include & trade their 15th pick this upcoming draft in exchange for Pacers big man Myles Turner. 👀 (via B/R) pic.twitter.com/k5Fi6fh4YZ — NBA Analysis Network (@HoopAnalysisNet) June 14, 2022

De son côté, Myles Turner pourrait également être mis sur la trade list mais sa situation est bien moins claire. Free Agent à la fin de la saison prochaine, le pivot est plus jeune que Brogdon (26 ans) et son association avec Tyrese Haliburton sur l’axe 1-5 pourrait être intéressante. Indiana se trouve donc dans un entre-deux : intégrer Turner au projet actuel en risquant de le perdre à la fin de la saison 2022-23 ou l’échanger pour obtenir un bon pick/autre contrepartie ? Pour l’instant, les Hornets – en manque de pivot – semblent représenter l’un des partenaires les plus crédibles pour un transfert, eux qui envisagent de bouger leur 15e choix à la Draft 2022. Selon NBC Sports, le management de l’équipe d’Indianapolis pourrait néanmoins laisser quelques mois à Turner pour voir s’il peut rentrer dans le plan de jeu du nouveau roster et s’il est possible de le prolonger avant la fin de son contrat. Si cela ne se passe pas comme ils le souhaitent, les dirigeants d’Indy pourront toujours l’échanger pour récupérer quelque chose avant la NBA Trade Deadline du mois de février. Quoi qu’il en soit, Indiana possède des assets intéressants pour tenter d’obtenir de belles contreparties – en capital draft ou en jeunes joueurs – dans son nouveau projet post Sabonis. Alors au boulot !

Auteurs d’une saison dans les profondeurs de l’Est, les Pacers envisagent une reconstruction complète avec la mise en place d’une équipe rajeunie autour de Tyrese Haliburton, et le duo Malcolm Brogdon – Myles Turner pourrait bien en faire les frais. En tout cas, il sera intéressant de voir ce que la franchise de l’Indiana tentera la semaine prochaine à la Draft.

Sources texte : Bleacher Report, NBC Sports, Marc Stein